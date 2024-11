Regionali Emilia Romagna, de Pascale in netto vantaggio

Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale con il 56,8%%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini ha il 39,4%.

Seconda proiezione La7, Pd al 39,80%

Alla seconda proiezione La7-Swg, con De Pascale al 56,50% e la candidata Elena Ugolini al 30,80%, il Pd otterrebbe il 39,80% dei consensi, Avs il 6%, M5S il 4,30%, la lista De Pascale Presidente 4,20% e la lista Emilia Romagna Futura il 2,10%.

La coalizione avrebbe oltre il 56% dei consensi.

Prima proiezione La7-Swg, De Pascale 56,10%

Quando è solo all’8% la copertura, la prima proiezione Swg La7 dà il candidato del centrosinistra alle Regionali dell’Emilia Romagna Michele De Pascale al 56,10%; segue Elena Ugolini del centrodestra al 40,80%. Altri candidati si fermano al 3,10%.

Instant poll La7, avanti de Pascale

Secondo il primo instant poll di La7-Swg, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale tra il 54.5% e il 58.5%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini si ferma tra il 39.5% e il 43.5%. Gli altri candidati ottengono tra 1 e 3 punti

Affluenza definitiva al 46,42%

E’ stata del 46,42%, l’affluenza definitiva alle urne in Emilia-Romagna. Alle precedenti regionali il dato si era attestato al 67,27%. Si registra quindi un calo del 21%. Nel 2020 si votò in un solo giorno. Le Province in cui l’affluenza è stata maggiore sono quelle di Bologna con il 51,67% e Ravenna con il 49,72% mentre è Rimini quella con l’affluenza minore risultata pari al 40,73%. A Bologna il dato ha raggiunto quota 52,98%.

