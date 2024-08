REGIONALI ER. ALLEANZA LEGA/POPOLO FAMIGLIA, MORRONE: APERTI A CHIUNQUE SI BATTA PER PRINCIPI COERENTI CON LA NOSTRA IDENTITÀ E I NOSTRI VALORI

Cervia-Milano Marittima, 6 ago. Annunciata alla Festa della Lega in svolgimento a Cervia l’alleanza tra Lega e Popolo della Famiglia alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna.

A comunicarlo il leader del movimento politico Mario Adinolfi salito sul palco della Festa invitato espressamente da Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e patron della kermesse leghista.

“Siamo un movimento numericamente piccolo che testimonia grandi valori, – ha affermato Adinolfi – con persone che non si battono per interessi materiali ma per far vivere le idee, per testimoniare anche la fede cristiana: ~ in questo mondo caotico non ci sta male un po’ di cristiana razionalità. Sono qui alla Festa della Lega perché c’è qualcosa che ci accomuna fortemente allo spirito di questo partito: si tratta del senso della radice, la radice è un dato importante e dobbiamo stare attenti perché c’è chi vorrebbe sradicare il nostro popolo mentre avere radici profondamente affondate nel terreno della propria tradizione, della propria territorialità, della propria storia, della propria identità è una grande fonte di ispirazione per chi si batte nell’agone politico. La Lega trae la sua forza e nuova linfa anche dall’aver affondato le radici nel rapporto con il territorio, un valore che va salvaguardato”.

“La Lega – ha commentato Morrone – è un partito capace di coinvolgere e quindi disponibile all’apporto costruttivo e ragionato di forze politiche e movimenti come il Popolo della Famiglia che è aperto a tutti, credenti e non credenti, uniti dall’obiettivo di operare a favore della famiglia, dei giovani, del lavoro e quindi del futuro della nostra società. Siamo molto scettici sulla bontà di falsi quanto troppo sbandierati ‘campi larghi’ dove si ammucchiano strumentalmente forze anche politicamente antitetiche fra loro unite solo dalla sete di poltrone e di potere. Cerchiamo invece alleanze solide e serie con partiti e movimenti che si battono prioritariamente per principi e per ideali in coerenza tra loro e per una società veramente libera e giusta”.

“Ci concentreremo ad incontrare tutte quelle famiglie e imprese familiari lasciate sole da Stefano Bonaccini, che hanno bisogno di risposte che non ricevono nei tempi e nei modi che meritano, soprattutto dopo la tragica alluvione” dichiara a sua volta Mirko De Carli, consigliere nazionale delegato per l’Emilia-Romagna de Il Popolo della Famiglia e consigliere comunale a Riolo Terme.

Da Piacenza arriva il via libera all’alleanza anche dal segretario della Lega Emilia Matteo Rancan: “siamo aperti alla collaborazione di tutti quei soggetti della società civile, sociale e politica che possono contribuire a un maggiore e più articolato coinvolgimento della comunità regionale nella visione politica del prossimo governo della Regione Emilia-Romagna. In quest’ottica la collaborazione con il Popolo della Famiglia ci consente di allargare la platea del confronto costruttivo di qualità”.