Regionali. In calo l’affluenza sia in Emilia-Romagna che in Umbria. Possibilità di votare anche oggi sino alle 15

Le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria hanno registrato un’affluenza in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Alle ore 23 del primo giorno di votazione, l’affluenza in Emilia-Romagna si è attestata al 35,8%, mentre in Umbria ha raggiunto il 37,79%.

Questi dati evidenziano una diminuzione importante rispetto alle elezioni del 2019, quando l’affluenza era stata rispettivamente del 67,27% in Emilia-Romagna e del 64,69% in Umbria. Da notare che nel 2019 si votava in un’unica giornata, mentre quest’anno le urne rimarranno aperte anche oggi, lunedì 18 novembre, dalle 7 alle 15.