Regione. Aggiornamento allerta meteo per vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali. Valida dalle 12:00 del 10 ottobre 2024 fino alle 00:00 del 12 ottobre 2024

Dalle 12.00 del 10 ottobre 2024

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO, FC, RN; per temporali nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.