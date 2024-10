Per la giornata di martedì 22 ottobre sono previste precipitazioni a carattere di locale rovescio in veloce transito da sud verso nord, più intense nella sera-notte sul settore centro-orientale della regione, non significative ai fini dell’allertamento.

E’ previsto il transito della piena di Reno e Secchia nei tratti arginati di valle, con livelli al colmo superiori alla soglia 2. Il codice colore arancione nella zona B2 (costa romagnola) si riferisce al transito della piena di Reno. Nelle sezioni di Panaro in prossimità della confluenza i livelli si manterranno superiori alla soglia 2. Per quanto riguarda la piena di Po è prevista in transito con livelli superiori alla soglia 2 nella pianura centrale e, dalle prime ore del mattino, con livelli intorno alla soglia 3 nella pianura

orientale. Si potranno ancora generare occasionali fenomeni franosi sui settori collinari e montani. Il codice colore giallo nelle zone H1, H2, F2, C2 si riferisce alle criticità causate dalle precipitazioni dei giorni precedenti.