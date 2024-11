Regione. Davide Frisoni (FI): “Oggi è arrivato il momento di cambiare davvero!”

Sono anni che sosteniamo e chiediamo un cambiamento nella visione di Regione. Chi si candida a sinistra usa parole diverse per illudere gli elettori pur di mantenere una posizione di potere.

Non cadete nel tranello!

Loro non cambiano perché il sistema di potere funziona e dare fiducia alle persone lasciandole libere di intraprendere non fa parte del loro DNA.

Oggi è arrivato il momento di cambiare davvero!

– RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E TURISTICA-ALBERGHIERA

Nuovo governo regionale, nuove regole. Istituzioni, cittadini e imprenditori del settore insieme per una regolamento condiviso, puntuale, che cambia a seconda della destinazione dei territori.

Occorre istituire l’osservatorio sui passaggi di proprietà per evitare infiltrazioni di ogni genere che in questi anni non hanno voluto fare! Occorre sicurezza e trasparenza.

Tolleranza zero per l’illegalità, lotta senza compromessi contro l’abusivismo, la criminalità organizzata e i fenomeni di degrado urbano.

Loro non cambiano!

– INFRASTRUTTURE – ALTA VELOCITÀ – INVESTIRE SULL’INCOMING E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Entro un anno vogliamo realizzare il piano organizzativo e coordinato dei quattro aereoporti regionali.

Hanno perso dieci anni a concentrare tutto sull’aereoporto di Bologna senza un minimo di condivisione e programmazione come se il resto della regione non esistesse.

Stanno facendo lo stesso errore con il porto di Ravenna senza condividere un progetto di “Riviera Romagnola”.

Loro non cambiano!

– UN NUOVO PATTO PUBBLICO-PRIVATO PER IL TURISMO E CULTURA

Pianificazione, programmazione e promozione sono la base per ottenere risultati certi.

Loro hanno creato i carrozzoni “Visit” per creare poltrone e gestione delle informazioni.

Risultati? Sempre meno turisti.

– valorizzazione delle eccellenze locali:

promozione del turismo culturale, enogastronomico e naturalistico, con incentivi per le

piccole strutture ricettive e la riqualificazione dei borghi storici.

Loro non cambiano!

– FAMIGLIA Patto per la natalità – Garante per la terza età – Politiche abitative Sostegno psicologico agli adolescenti e genitori in difficoltà – Aiuto allo Studio e allo Sport – SANITA’ L’Ospedale di Novafeltria si deve ampliare e dotare di Chirurgia e Pronto Soccorso Noi crediamo nella sussidiarietà nella gestione del sistema sanitario e creeremo sinergia e collaborazione con il privato per garantire un servizio veloce, di alta qualità e a prezzi calmierati.

Loro non cambiano!