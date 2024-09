Regione. Emessa allerta meteo per il giorno 18 settembre. Allerta meteo ‘arancione’ per criticità idraulica e idrogeologica, ‘gialla’ per temporali, vento, stato del mare e criticità costiera

La protezione civile regionale ha diffuso un’allerta meteo ‘arancione’ per criticità idraulica e idrogeologica, ‘gialla’ per temporali, vento, stato del mare e criticità costiera per mercoledì 18 settembre nel territorio costiero regionale che comprende anche il Comune di Rimini.

Sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni intense e persistenti in particolare sul settore centro-orientale della regione dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni previste potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici con superamenti delle soglie 2 nei corsi d’acqua del settore orientale e delle soglie 1 nei corsi d’acqua del settore centrale della regione. Sono previsti venti di burrasca moderata ( tra 62 km/h e 74 km/h ) da nord-est sul mare, localmente sui litorali e sulle cime dei rilievi occidentali. Mare al largo da molto mosso ad agitato. La persistenza di onda e livello del mare prossime ai livelli di attenzione, potrà generare localizzate erosioni ed inondazioni del litorale, possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Tutte le informazioni nel portale della Regione Emilia Romagna https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/rimini/home

Comune di Rimini