Regione. Emessa allerta meteo per la giornata di martedì 10 dicembre

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo “arancione” per criticità idraulica e idrogeologica e “gialla” per temporali e criticità costiera per la giornata di martedì 10 dicembre e una allerta meteo “arancione” per criticità idraulica, idrogeologica e temporali per la giornata di oggi lunedì 9 novembre.

La persistenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo manterrà condizioni di tempo perturbato per oggi, lunedì 9 dicembre, e domani martedì’ 10 dicembre. Per lunedì 9 dicembre sono previste ancora precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, intense e persistenti sulla Romagna, dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Le nevicate significative saranno limitate a quote superiori a 700-800 metri. Le precipitazioni previste potranno generare incrementi dei livelli idrometrici nel settore centro-orientale a partire dal pomeriggio di lunedì 9, con possibili superamenti della soglia 2.

Le piogge intense hanno determinato l’innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, intorno alle ore 12 è stato registrato il superamento della soglia 2 del fiume Marecchia ed è pertanto scattata in via precauzione la chiusura del Parco XXV Aprile, dal ponte dello Scout al ponte di Tiberio con chiusura degli accessi, transennati dagli operatori.

Sui settori centro orientali saranno possibili diffusi ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e fenomeni franosi. Sui settori centro occidentali i fenomeni saranno meno diffusi. Lungo la costa sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) provenienti da nord-est, con intensità in calo nel corso della giornata. Anche il moto ondoso al largo tenderà progressivamente ad attenuarsi, passando da agitato a molto mosso. Per la giornata di martedì 10 dicembre sono previste precipitazioni di debole-moderata intensità su tutta la regione, risultando più insistenti sulle zone di pianura e collina del settore centrale della regione. Sulla costa e sulla fascia pedecollinare tra Ravennate e Bolognese potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Sono previste nevicate sui rilievi a quote attorno a 700-800 metri, localmente più basse, fino a 400-500 metri, sul settore centrale. Le precipitazioni previste potranno generare incrementi dei livelli idrometrici nel settore centro-orientale con possibili superamenti della soglia 2. Sui settori centro orientali saranno possibili ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e fenomeni franosi, anche a seguito delle piogge dei giorni precedenti. Nonostante la progressiva attenuazione del moto ondoso, a causa del persistere di picchi di marea oltre i valori di soglia, nella mattinata del 10 dicembre si prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di erosione della duna costiera ed ingressione marina. Saranno possibili anche localizzate esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte, si trovano anche i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

E’ possibile iscriversi al servizio gratuito Alert System attivato dal Comune di Rimini per informare i cittadini sulle allerte meteo e sulla loro evoluzione iscrivendosi al sito al sito web https://registrazione.alertsystem.it/rimini oppure scaricando gratuitamente l’applicazione Alert System dal proprio store.