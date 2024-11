Regione. Incontro con i sindacati di Polizia. Tassinari (FI): confronto costruttivo, servono risposte

Nella giornata di oggi Rosaria Tassinari, deputata e responsabile del coordinamento di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, ha incontrato assieme al presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ed al segretario cittadino di Cesena, Michele Pascarella, accompagnati dai candidati alle elezioni regionali Roberto Buda ed Elena Morra, i sindacati delle forze di polizia.

Erano presenti i rappresentanti del SIULP, SIAM, SIM e SAP.

“Più volte in passato abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con i rappresentanti sindacali degli operatori delle forze dell’ordine e sappiamo quali sono i problemi all’ordine del giorno – spiega Rosaria Tassinari – C’è la grande necessità di ampliare gli organici ed in questo senso l’opera di Forza Italia in Parlamento è stata decisiva per sbloccare il turnover e permettere alcune assunzioni.

Oltre a questo, c’è urgenza di trovare, a Forlì, una nuova sede per la Questura e di risolvere il problema, Cesena, del Cacs (la scuola di Polizia) che ha subito forti danni dall’alluvione ed ora sta per ripartire ma con ancora la criticità del poligono di tiro che non è stato ripristinato.

Altro tema centrale è la necessità di reperire alloggi da destinare agli agenti, specialmente i più giovani che arrivano qui da altre zone d’Italia.

E’ allo studio, in questo senso, un accordo che permetta di riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica proprio agli agenti.

Assieme al Senatore Maurizio Gasparri abbiamo ribadito, oltre al ringraziamento per il lavoro che queste persone fanno spesso anche in condizioni difficili, tutto il nostro impegno per fare il massimo ed arrivare a delle soluzioni concrete a problemi reali che vengono avvertiti ogni giorno da questi operatori. In particolare, abbiamo espresso la nostra più totale solidarietà per gli scontri di Bologna che hanno visto protagonisti, loro malgrado, molti agenti”.