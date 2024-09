Regione. Meteoroby: graduale miglioramento nel corso del fine settimana ma temperature sempre al di sotto della media stagionale

L’area di bassa pressione che tra giovedì 12 e venerdì 13 ci ha fatto piombare direttamente in autunno, portando forte maltempo e un brusco calo delle temperature, si allontanerà nel corso del fine settimana verso i Balcani determinando un graduale miglioramento. Anche se dovremo fare i conti ancora con parte di questa aria fredda, poiché, sabato 14, il medio versante Adriatico rimarrà parzialmente esposto a queste correnti che hanno dato origine, un po’ ovunque, a questo cambio di stagione molto in anticipo rispetto agli anni scorsi.

Sabato 14 i venti settentrionali saranno in attenuazione ma ancora piuttosto tesi di Maestrale lungo le aree costiere e sull’Appennino centro-orientale. Temperature minime in ulteriore calo al Nord e sulle aree orientali della Pianura Padana con valori localmente anche sotto i 10-12 gradi, diffusamente inferiori alla norma. Massime in aumento comprese tra 20-22 gradi. Nuvolosità variabile pressoché alta ma con addensamenti più consistenti in Romagna, dove, nel pomeriggio, non vengono esclusi alcuni rovesci lungo la rispettiva dorsale appenninica. Mare mosso ma con moto ondoso in progressiva diminuzione.

Tra domenica 15 e lunedì 16 ulteriori rialzi verso temperature meno lontane dalla stagione ma sempre leggermente sotto le medie.

Domenica 15 ci attendono cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione salvo qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Temperature in lieve aumento con minime tra 10 e 15 gradi, massime attorno a 23/24 gradi. Venti deboli occidentali. Mare poco mosso o localmente mosso.

A inizio settimana il clima si manterrà ancora piuttosto fresco ma con venti inizialmente in indebolimento. Probabili nuove precipitazioni da martedì 17

Lunedì 16 tornerà a ripresentarsi nuvolosità diffusa sul Nord-Est e sulle regioni adriatiche ma senza precipitazioni, mentre nei giorni successivi potrebbero tornare nuove piogge anche a carattere di rovescio, specie in Romagna. Sebbene l’evoluzione per le giornate successive si presenta piuttosto incerta, a causa della persistenza di una circolazione di aria fresca e instabile sul Mediterraneo nord-occidentale, la ventilazione sembra possa tornare a rinforzarsi dai quadranti orientali e le temperature vengono previste mantenersi ovunque inferiori alla norma.

Meteoroby

Roberto Nanni