Regione. Parte la campagna di tesseramento di Forza Italia: cena e banchetto per le adesioni

Sta per iniziare la campagna di tesseramento di Forza Italia: venerdì sabato e domenica la sede sarà aperta dalle 10 alle 12 e poi dalle 16 alle 18 per raccogliere le adesioni.

La campagna ha poi come simbolico punto di partenza un momento conviviale in programma venerdì 4 ottobre al Ristorante 3 Corti del Grand Hotel di Forlì: una cena a base di specialità romagnole ideale per creare lo spirito di squadra che è sempre un valore aggiunto.

“Forza Italia è in un momento di crescita – spiega Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento dell’Emilia-Romagna per il partito – perché è in grado di offrire concretezza e vicinanza al territorio. Molti amministratori civici hanno scelto di entrare in Forza Italia e crediamo che questo movimento avrà poi un ritorno nelle urne, ma è chiaro che la campagna di tesseramento è un momento molto importante per testimoniare vicinanza ed appartenenza”.