Regione. Rosaria Tassinari (FI): “Dove trova la sinistra il tempo per fare polemiche sulla ricostruzione?”

Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento Regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“Leggo stupita che ci sono esponenti di sinistra che trovano incredibilmente il tempo per fare polemiche sul tema della ricostruzione e sui fondi previsti in legge di bilancio che – se tutto va bene – sarebbero disponibili tra un anno.

Tutto il tempo dovrebbe essere utilizzato per dare risposte ai cittadini, tutte le energie dovrebbero essere indirizzate alla soluzione dei problemi, alla rimozione di ostacoli burocratici, all’impegno per esaminare ed evadere le pratiche che poi si traducano in aiuti reali a famiglie ed imprese.

E’ stato speso il 10% dei soldi che sono stati destinati al nostro territorio: questo dato da solo dovrebbe essere uno stimolo fortissimo a lavorare 24 ore al giorno per portare a termine gli interventi previsti.

Non penso sia opportuno, in questa fase, perdere tempo ed energie per fare polemiche: chi ha responsabilità dovrebbe pensare al fare più che al dire o al ‘dichiarare’.

Per un senso di giustizia ma anche per rispetto nei confronti delle tante persone che nella nostra Regione stanno aspettando riscontri concreti”

“Queste polemiche rischiano di scoraggiare le persone dal presentare le domande quando invece la realtà è diversa. Se guardiamo alla ricostruzione privata, già 1550 domande (1300 famiglie e 250 imprese) ovvero il 64% delle pratiche presentate finora si sono concluse con esito positivo, per importi concessi pari a 53 milioni di € metà dei quali già erogati come anticipo. Occorre incentivare ed aiutare cittadini ed imprese a fare domanda per il ristoro dei danni, non certo fare polemiche per cercare un po’ di visibilità”.