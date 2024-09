Regione. Rosaria Tassinari (FI): nel nostro simbolo, la nostra identità

Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento di Forza Italia per l’Emilia-Romagna ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla presentazione del simbolo per le elezioni Regionali.

“Il simbolo che presentiamo oggi rappresenta davvero la nostra identità: c’è il nostro nome, ‘Forza Italia’ che riassume l’intento che ha fatto nascere questo partito, cioè la volontà di sostenere e supportare il nostro paese, da nord a sud.

Poi c’è il nome del nostro fondatore, Silvio Berlusconi, che è insieme la nostra storia e la nostra ispirazione perché le sue intuizioni e le sue idee si sono dimostrate azzeccate a partire dalla semplificazione burocratica fino al sostegno di imprese e famiglie che passa dall’abbassamento della pressione fiscale.

Poi c’è la nostra collocazione europea, all’interno del Partito Popolare che da sempre è la guida ed il riferimento in per tutto il continente e non per caso è determinante nella formazione della maggioranza.

E poi, naturalmente, c’è il futuro della nostra Regione che è rappresentato da Elena Ugolini, una persona capace e concreta che, secondo noi, sarà una grandissima presidente per l’Emilia-Romagna perché, dopo anni di Governo di sinistra c’è bisogno di un vento nuovo in Regione.

Saranno settimane di intensa campagna elettorale e mi perdonerete se prendo in prestito una frase di Silvio Berlusconi cui cui proprio ieri era il compleanno: dovete sempre avere il sole in tasca e tirarlo fuori al momento giusto, per donarlo, con un sorriso, a tutte le persone con cui venite in contatto. Buon lavoro e buon sole a tutti noi”.