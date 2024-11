Regione. Rosaria Tassinari (FI): “Visita Casellati segno importante, nel giorno del ricordo di Giulia”

Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento di Forza Italia per l’Emilia-Romagna è intervenuta sulla visita a Forlì di Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme.

“Ringrazio davvero di cuore il Ministro per essere venuta in visita in Romagna, incontrando i giovani e parlando a cuore aperto ed in modo semplice di un argomento così importante e delicato come la riforma del premierato.

Ma ancora di più – continua Rosaria Tassinari – vorrei ringraziare Elisabetta Alberti Casellati per essere venuta a Forlì proprio in occasione del primo anniversario della tragedia che ha visto vittima Giulia Cecchettin e che tanto impatto ha avuto sulla nostra società.

Elisabetta Casellati è stata la prima donna a svolgere il ruolo di presidente del Senato, una donna che ha saputo imporsi con la forza delle sue competenze e che si è affermata: è quello che voleva fare anche Giulia a cui questa opportunità è stata negata in modo atroce e questo l’ha trasformata in un simbolo.

La visita di oggi ci ricorda anche che la società che vogliamo è quella che permette a tutte le donne di affermarsi nel ruolo in cui si sentono realizzate: in famiglia ma anche nel lavoro e nella vita politica”.