Regione. Tassinari, Forza Italia mette in campo le idee: “Siamo concreti”

Interessante dibattito svolto questa mattina a Bologna con i candidati alle elezioni regionali che si sono alternati sul palco dell’Hotel Sydney: dopo l’introduzione di Daniele Aiello, coordinatore dei giovani di Forza Italia per l’Emilia-Romagna sono intervenuti Manes Bernardini, Giovanni Fabbrica, Roberto Buda e Domenico Mambelli.

Quattro i grandi temi trattati: lo snodo autostradale di Bologna, la prevenzione e la gestione delle alluvioni, la direttiva Bolkestein e la rivitalizzazione dei centri storici e del commercio.

Le conclusioni sono state affidate a Rosaria Tassinari, presidente del coordinamento di Forza Italia per l’Emilia-Romagna.

“Il nostro è un partito concreto – ha detto la deputata – che punta su persone preparate, su amministratori ed ex amministratori, sulle competenze e sulla volontà di risolvere i problemi concreti.

E’ arrivato il momento di un cambiamento in Emilia Romagna: la gestione dell’emergenza post alluvione è la dimostrazione più concreta di quel che non va in questa Regione.

A fronte di 2,455 miliardi di euro ne sono stati spesi solo 250, il 10%. Ma nonostante questo la propaganda della sinistra dice che non ci sono soldi e questo scoraggia le persone a presentare le domande quando invece i fondi ci sono eccome.

E’ assolutamente importante cambiare le cose ed è fondamentale che Forza Italia faccia un buon risultato perché è il partito più affidabile ed in grado di raggiungere risultati concreti”.

La registrazione del convegno è visibile su facebook al link:

https://fb.watch/vrdzBh_0i3/