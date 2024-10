Reiterati episodi di maleducazione nel castello di San Marino Città. Segnalazione da parte del Capitano di Castello Alberto Simoncini

Dopo gli innumerevoli appelli che la Giunta di Castello ha lanciato in questi anni di mandato, affinché non si ripetessero vergognosi episodi di inciviltà, ci troviamo costretti a segnalare l’ennesimo spiacevole atto di maleducazione per l’abbandono di rifiuti di ogni genere presso Via Gino Giacomini, più precisamente in zona Colombaia.

Come Giunta di Castello della Città di San Marino siamo profondamente delusi nel constatare che persone incivili abbandonano rifiuti fuori dai cassonetti non rispettando le regole base richieste dalla raccolta dei rifiuti PAP disponibile e attiva all’interno del castello.

Come Capitano di Castello e giovane cittadino resto molto colpito dalla maleducazione di certe persone che non hanno alcuna cura della cosa pubblica. Non si sta chiedendo nulla di inarrivabile, semplicemente che ognuno faccia il proprio dovere.

Se necessario, chiederemo controlli severi da parte degli organi competenti. Ricordo infine che sul nostro territorio è presente un centro multi raccolta dove è possibile e obbligatorio scaricare i rifiuti ingombranti e che l’abbandono degli stessi fuori dagli spazi preposti è un illecito ambientale perseguibile penalmente.

Il Capitano di Castello

Alberto Simoncini