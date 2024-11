Ren-Auto Piraccini Rimini sponsor ‘24 ’25 di Riviera Basket Rimini

Riviera Basket Rimini si prepara a disputare la stagione 2024-25 del campionato nazionale di serie B in carrozzina FIPIC che andrà ad iniziare domenica 30 novembre 2024 con la prima trasferta in quel di Pistoia e attraverserà varie regioni d’Italia col significativo contributo di Ren-Auto Piraccini Rimini. La vocazione sportiva della storica Concessionaria e service Renault, Dacia e Nissan a Rimini e Gabicce Mare e assistenza ufficiale Jeep sostiene da decenni la pallacanestro femminile riminese e da quest’anno faciliterà il trasferimento da e per Firenze dei nostri giocatori Kevin Giustino e Lorenzo Pellegrini ritornati a vestire la canotta riminese.

Silvia e Giovanni Piraccini hanno appena stretto l’accordo con Riviera Basket Rimini consegnando una bellissima auto Dacia Duster che per tutta la stagione ’24-’25 sarà impiegata da Kevin e Lorenzo nei trasferimenti per allenamenti e partite in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana durante la stagione regolare e ancora più lontano, auspicando di raggiungere anche quest’anno il playoff per la promozione in serie A.

Riviera Basket Rimini, orgogliosa di portare sulle strade e sui campi d’Italia questo marchio prestigioso, ringrazia sentitamente per il generoso contributo e non mancherà di onorarlo.

