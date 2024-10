Renata Tosi, candidata di Forza Italia: ‘Con noi al governo regionale, tutela e pari opportunità per i piccoli imprenditori della Riviera’

Renata Tosi, candidata consigliera regionale per Forza Italia alle elezioni del 17 e 18 novembre. Con le civiche in Forza Italia, nuove garanzie per i piccoli imprenditori della Riviera. Non vogliamo che accada come a Rimini dove 9 locali pubblici si sono trovati a dover pagare per irregolarità che magari non hanno neppure commesso. Con noi al governo della Regione Emilia Romagna, non ci saranno figli e figliastri, perché crediamo che l’amministrazione pubblica deve sempre mantenere le porte aperte a tutti i cittadini. A Rimini sarà valorizzata l’imprenditoria sana e locale. Dare la possibili alle imprese di espandersi con le regole giuste troverà sempre un dialogo con l’amministrazione, perché le persone che lavorano e fanno grande la nostra Riviera ci troveranno dalla loro parte. Con un’amministrazione capace di dialogare con le persone, non succederebbe come sta accadendo a Rimini dove alcuni pubblici esercizi sono stati multati per presunte irregolarità sui dehors. La sinistra va a colpire sempre la piccola imprenditoria diffusa, e lo ha fatto anche l’amministrazione riminese. E’ tipico della sinistra: prima lascia fare, e poi manda i carabinieri a fare i controlli. Per noi civici in Forza Italia, l’imprenditoria non va penalizzata a tutti costi. Una patrimoniale la paghiamo già tutti. Con il “milleproroghe 2024” del nostro Governo è stato possibile installare liberamente, senza richiedere e ottenere l’autorizzazione paesaggistica, fino al 31 dicembre. Senza trucchi e senza inganni. E se saremo al Governo della Regione rivedremo tutte quelle norme e balzelli che soffocano la Riviera turistica. Noi modificheremo le cose con regolamenti semplici che contemperino gli interessi degli operatori economici delle nostre città. Perché non vogliamo che accada come a Rimini dove 9 locali pubblici si sono trovati a dover pagare per irregolarità che magari hanno commesso in buona fede.

Ufficio stampa- Renata Tosi Candidato a Consigliere Regionale della Regione Emilia-Romagna nelle liste di Forza Italia.