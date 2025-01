Report 2024 dell’attività della Polizia Locale Unione della Valconca

Il 2024 si conferma come un anno di intensa attività per la Polizia Locale dell’Unione Valconca, con un volume generale di interventi in crescita rispetto al 2023.

Aumentano in particolare i servizi di pattuglia sul territorio dell’Unione composta dai comuni di:

– Morciano di Romagna, Montefiore Conca, San Clemente, Montescudo, Montecolombo, Saludecio, Sassofeltrio, Gemmano, Mondaino, Montegridolfo.

Sono in totale 3.996 i veicoli sottoposti a controllo, sia attraverso servizi appiedati in aree dei centri storici che con posti di controllo e strumenti elettronici, con un incremento rispetto al 2023 di 1.810 controlli.

In leggero calo le violazioni totali accertate, dalle 3.583 del 2023 alle 3.350 nel 2024, con una flessione del 6,5 %, un segnale questo che una maggiore presenza porta a comportamenti più virtuosi.

Complessivamente, i proventi delle sanzioni elevate nel 2024 ammontano a 272 mila euro, che come previsto dalla normativa, in parte saranno impiegati per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, al potenziamento dell’attività della Polizia Locale e al miglioramento della sicurezza del territorio.

In netta crescita le patenti segnalate, dalle 62 del 2023 a fronte di 85 nel 2024. In aumento anche il dato sui sequestri dei veicoli per mancanza di copertura assicurativa: 85 nel 2024 contro i 67 del 2023.

Sono 1172 i servizi per la sicurezza degli alunni in entrata e in uscita dalle scuole (dato in lieve aumento rispetto al 2023), Sostanzialmente in linea con il 2023, infine, i servizi a presidio di mercati, iniziativi istituzionali, sportive o di altro genere, a quota 122.

Cospicua anche l’attività degli agenti per i rilievi e la gestione degli incidenti stradali, dopo il consistente incremento tra 2022 e 2023, i sinistri rilevati dalla Polizia Locale, sono stati 57, in calo dell’ 8%. In aumento invece l’attività volta al contrasto delle violazioni urbanistiche e dell’ambiente che è aumentata portando il numero di denunce dalle 29 del 2023 alle 35 del 2024. In questo contesto continua ad avere un ruolo fondamentale per le indagini, il nostro sistema di videosorveglianza che è in continua implementazione con il potenziamento delle attività di controllo.

“Dopo due anni di riorganizzazione ed efficientamento, continua il nostro impegno per una Polizia locale sempre più al servizio della comunità. E’ questa la mission che accomuna tutti gli agenti in servizio nel territorio della Valconca. Un ringraziamento doveroso a tutte le amministrazioni comunali per il supporto e l’affiancamento” afferma il comandante Luca Tamburini.