Report annuale 2024 della Polizia Civile di San Marino. Bilancio di un anno di impegno

La Polizia Civile della Repubblica di San Marino ha pubblicato il report delle attività svolte nel 2024, mettendo in luce il proprio impegno in diversi ambiti: sicurezza stradale, prevenzione dei reati e soccorso pubblico. L’anno si è distinto per risultati importanti e un rafforzamento generale della rete di controllo e intervento.

Sicurezza stradale: numeri in calo e prevenzione

Nel 2024 sono stati rilevati 298 incidenti stradali, un dato che segna il minimo storico dal 2000. Di questi, 197 hanno causato feriti, 7 sono stati gravi con prognosi riservata, mentre 2 sono stati mortali. Le attività di controllo si sono intensificate con 12.979 persone identificate e quasi 21.000 sanzioni emesse, generando un incasso di circa 1,9 milioni di euro. L’uso di strumenti come gli autovelox ha contribuito a rilevare numerose infrazioni, con particolare attenzione alla guida pericolosa, spesso legata a distrazioni come l’uso del cellulare.

Lotta alla criminalità e sicurezza urbana

Il contrasto ai reati ha portato alla segnalazione di 103 casi di guida sotto l’effetto di alcol o droghe, con 19 episodi legati a incidenti stradali. Sul fronte degli stupefacenti, le operazioni si sono concluse con 64 sequestri e 2 arresti. Inoltre, sono stati registrati 158 deferimenti all’Autorità Giudiziaria per reati vari, a conferma di un’azione incisiva contro attività illecite.

Interventi di soccorso e protezione

Gli agenti della Polizia Civile hanno effettuato oltre 1.000 interventi di soccorso, tra cui 108 incendi e 50 fughe di gas, evidenziando la loro prontezza nelle emergenze. Sono stati significativi anche i casi di rimozione di alberi caduti (57) e gli interventi in incidenti stradali (32). In ambito sanitario, il Corpo ha trattato 483 casi di infortuni sul lavoro, contribuendo a garantire un ambiente lavorativo più sicuro.

Prevenzione e controllo amministrativo

L’attività di prevenzione ha incluso 2.571 controlli amministrativi, che hanno portato a 72 sanzioni per la vendita irregolare di alcolici e 113 sanzioni legate all’inquinamento acustico. L’attenzione alla salute pubblica si è concretizzata con 90 ispezioni igienico-sanitarie e 25 sequestri legati a prodotti non conformi.

Videosorveglianza e prospettive future

Un ruolo cruciale è stato svolto dalla rete di 339 telecamere di videosorveglianza, che verrà ulteriormente ampliata con l’installazione di altre 95 unità nel 2025. Questo potenziamento mira a migliorare la sicurezza sul territorio e supportare le indagini.

Il report del 2024 evidenzia il contributo significativo della Polizia Civile alla sicurezza e alla qualità della vita a San Marino. Gli sforzi compiuti testimoniano un impegno costante per rispondere alle esigenze della comunità, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati nei prossimi anni.