Repubblica di San Marino. Rallylegend e Misano World Circuit insieme per un evento che proporrà una prova speciale in circuito nella serata di venerdì 13 ottobre.

Sarà una delle grandi novità della edizione 2023, in programma dal 12 al 15 ottobre prossimi. Rallylegend 2023 prenderà il via con la prova spettacolo in notturna delle “rotonde” nella Repubblica di San Marino, destinata a fare subito classifica del rally. Alla tappa in notturna del venerdì a MWC, seguiranno, in territorio sammarinese, le tre prove speciali, da ripetere due volte, del sabato e le due “crono”, da ripetere due volte, della domenica.

A Misano World Circuit Marco Simoncelli la prova sarà di dodici chilometri disegnati sul tracciato, sarà spettacolare e adrenalinica, da seguire comodamente seduti sulle tribune del circuito. Per gli equipaggi in gara è prevista un momento conviviale finale con buffet sulla terrazza sopra il paddock.

La prova speciale sul circuito di Misano riporta alla memoria il Giro Automobilistico d’Italia, prestigiosa manifestazione che negli anni ’70 e ’80 coinvolgeva anche l’autodromo romagnolo. Più recentemente, dieci anni fa si disputò il MWC Rally Event.

Il circuito si conferma nella sua vocazione di parco del motorsport e grazie alla sua polifunzionalità rende possibili anche occasioni come questa, innovative e sempre nel segno di creare occasioni di connessione con il territorio e la Repubblica di San Marino.

La prova speciale di Rallylegend arricchirà il programma del Misano Civ Classic Weekend, in programma dal 13 al 15 ottobre. La Federazione Motociclistica Italiana ha aderito con grande disponibilità a questa proposta, che aggiunge ulteriori emozioni per gli appassionati presenti in circuito.

Per quanto riguarda Rallylegend, l’ingresso alla prova speciale di Misano sarà compresa nei biglietti “All Plus” e “All”, mentre le casse saranno aperte per chi non vorrà perdere questo evento particolare.