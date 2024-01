Resoconto dell’Attività del Servizio di Polizia Locale di Cesenatico per l’anno 2023

La Polizia Locale di Cesenatico, come ogni anno, ha redatto il rendiconto dell’attività svolta dal Corpo nel 2023

Cesenatico, 24 gennaio 2024_La Polizia Locale di Cesenatico ha redatto, come di consueto, il rendiconto della sua attività sul territorio durante l’anno 2023. Gli agenti hanno lavorato su turni 7-19 sul territorio giorni festivi compresi e anche con un turno serale dalle 19 all’una di notte durante il periodo estivo da metà maggio a metà settembre. Gli agenti impegnati nel 2023 sono stati in totale 38 dislocati nei nuclei operativi di Pronto Intervento-Infortunistica; Polizia Commerciale; Unità anti-degrado. anti-abusivismo commerciale e sicurezza urbana (poi Controllo di vicinato); Polizia Giudiziaria e contenzioso; Centrale Operativa, front – office, Ufficio verbali, Ufficio Comando.

L’attività sul territorio

Le attività di presidio e controllo del territorio, di norma sono state organizzate in relazione ad obiettivi e programmi definiti nei fogli giornalieri di servizio e in totale sono state 1.620, nel 2022 erano state 1591. Sono stati effettuati 901 posti di controllo con 3127 veicoli controllati e 86 persone identificate. Sono stati rimossi 113 veicoli e ritirate 42 patenti. I sequestri effettuati sono stati 56. I verbali staccati per mancato uso della cintura di sicurezza sono stati 38 mentre 204 quelli per l’uso del telefono durante la guida; 155 sono state le infrazioni rilevate con il sistema TargaSystem e 9 le multe eseguite per l’utilizzo improprio di monopattini elettrici. I sinistri rilevati in totale sono stati 225, in aumento rispetto ai 198 del 2022 con 108 lesioni alle persone e 117 con soli danni alle cose. Gli ASO e i TSO effettuati sono stati 10, contro i 17 registrati nel 2022. Il totale delle violazioni al codice della strada accertate sono state 52.178.

Nel registro della Polizia Giudiziaria, tra le altre, risultano 44 ricezioni di denunce, per lo più contro ignoti con furto bici; 16 segnalazioni alla Procura della Repubblica per abusi edilizi; 2 comunicazioni di reato per maltrattamento abbandono animali e 4 accertamenti per illeciti inerenti a sostanze stupefacenti. Risultano inoltre 343 verbali riferiti all’abusivismo commerciale e ad altre violazioni amministrative riferite ad attività commerciali e pubblici esercizi.

Il Controllo di Vicinato e Polizia Commerciale

Per quanto riguarda il Controllo di vicinato l’attività è continuata con gli standard dell’anno 2023 con la conferma di questo importante presidio territoriale. si è registrata l’adesione di un nuovo gruppo Ponente-Zadina e sono in corso le operazioni per l’adesione del gruppo Levante e del gruppo Cannucceto.

L’impegno maggiore del nucleo della Polizia Commerciale avviene durante la stagione estiva dal 15 maggio al 20 settembre dove il nucleo si occupa della gestione e incombenze varie, dei numerosi mercati rionali (dal lunedì al venerdì) per il controllo dell’area del mercato e, se necessario, con la rimozione dei veicoli in sosta vietata che impediscono la collocazione dei banchi. Inoltre i controlli sono stati rivolti alla sorvegliabilità dei pubblici esercizi, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,; al controllo dei prezzi esposti della merce nelle vetrine degli esercizi di vicinato e delle occupazioni di suolo sia permanenti che temporanee.

I controlli sui pubblici esercizi sono stati 49, 125 quelli sui mercati e 222 quelli relativi alle occupazioni di suolo pubblico. Le strutture ricettive controllate sono state 11, gli esercizi di commercio invece 175

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli, dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Edoardo Turci

«Il mio ringraziamento è quello di tutta l’amministrazione va al comandante Edoardo Turci per il lavoro svolto con professionalità e spirito di servizio. Tutto questo è stato ulteriormente impreziosito dall’ultimo anno svolto come volontario, in attesa delle procedure per nominare il suo sostituto. L’impegno che ha profuso senza risparmiarsi mai è stata la dimostrazione che anche un ruolo di così grande responsabilità può essere svolto in un modo attento alle persone, di ascolto e lontano dai modi tecnici e burocratici che spesso diventano preponderanti», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Si è chiuso un altro anno di grande impegno per tutto il corpo della Polizia Locale di Cesenatico. Aldilà dei numeri presentati che ben raccontano la situazione c’è stata sia la gestione del territorio nel quotidiano sia l’impegno sui tanti grandi eventi di Cesenatico: Notte Rosa, Festa di Garibaldi, Nove Colli, Maratona Alzheimer, Spartan Race, Triathlon, tutte le festività natalizie e tanto altro. La grande sfida per il 2024 sarà quella della partenza di una tappa del Tour de France e sono certo che ci faremo trovare pronti», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

«Mi sia consentito, oltre ai dati eloquenti qui riportati, una riflessione personale, una sorta di bilancio morale essendo al termine del mio servizio. Ringraziando tutti, amministratori e tutti gli ispettori e agenti del Comando di Cesenatico, vorrei congedarmi pensando a quando, in quel lontano pomeriggio di inizio giugno 1979, intrapresi il mio primo giorno di servizio. Da allora, ho dedicato ogni momento alla mia professione con onestà, disciplina e onore; ogni giorno ho cercato di portare avanti questi principi, che mi hanno guidato attraverso i servizi resi alle amministrazioni comunali di Gatteo, Mercato Saraceno e Cesenatico, a cui sono profondamente grato per la fiducia che hanno riposto in me, sperando sinceramente di aver onorato il loro sostegno con il mio impegno gravoso. Ora porto con me l’eredità di una vita dedicata al servizio pubblico, con la consapevolezza di avere dato il massimo di me stesso, sperando che il mio contributo sia stato apprezzato anche dalle comunità a cui ho prestato servizio», il commento del Comandante Edoardo Turci.