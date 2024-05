RETE San Marino. Inflazione, caro vita, risparmi: Beppe Scienza presenta la sua guida per districarsi nell’intricato mondo dei prodotti finanziari. Lunedì 6 maggio, ore 21, sala Montelupo Domagnano

RETE ospita il professore/giornalista che nel suo ultimo libro offre ai cittadini

gli strumenti di autodifesa in un’epoca di grandi incertezze economiche.

Lunedì 6 maggio, ore 21, sala Montelupo Domagnano

Se volete tutelare i vostri risparmi “non leggete i giornali e non fatevi consigliare dalle banche. Solo così potrete salvarli”.

Parole e musica del professor Beppe Scienza, docente del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino. A questa attività affianca da anni quella di ombudsman (difensore civico) dei risparmiatori, cioè studia il risparmio e la previdenza integrativa, con particolare attenzione ai fondi d’investimento. E poi è giornalista pubblicista e ha collaborato con i maggiori quotidiani italiani. Recentemente ha pubblicato un nuovo libro, che si chiama proprio “I nostri soldi e l’inflazione”, per Ponte alle Grazie.

Beppe Scienza sarà ospite di RETE nella serata di lunedì 6 maggio, ore 21, presso la Sala Montelupo di Domagnano, dove presenterà appunto questo suo ultimo lavoro con cui offre a risparmiatori e lavoratori uno strumento di autodifesa in un’epoca di grandi incertezze economiche. Una sorta di guida, utilissima per difendere i propri risparmi, perché il risparmiatore ha bisogno di sicurezza. Ma non può bastargli la garanzia di recuperare la somma investita, magari con qualche interesse, se poi ci rimette in potere d’acquisto.

A partire dal 2021-2022, infatti, l’inflazione è tornata all’improvviso. Con gli stessi soldi ora si compra di meno. E può sempre risalire, perché l’euro non è vaccinato contro questo pericolo.

Per proteggere i risparmi dal carovita abbiamo oggi strumenti che non esistevano al tempo delle precedenti fiammate inflattive. Ma le banche e i cosiddetti consulenti finanziari fanno ostruzionismo, perché vogliono invece rifilarci fondi, polizze e altre trappole del risparmio gestito.

“I nostri soldi e l’inflazione” si rivolge a tutti i risparmiatori, anche privi di competenze specifiche; illustra quali sono gli strumenti efficaci e quali, invece, non lo sono. Aiuta il lettore a districarsi fra BTP Italia, BTP-i, titoli esteri, fondi, ETF, buoni postali, oro, azioni, TFR, polizze vita, previdenza integrativa. Quasi un libro “salva vita”.

Accanto al professore, ci saranno tre relatori rappresentanti di RETE: Marino Antimo Zanotti, Gian Luigi Macina e Giovanni Zonzini, con i quali si entrerà nelle dinamiche finanziarie e previdenziali più squisitamente sammarinesi, per capire quali potranno essere le migliori pratiche politiche e amministrative per gestire al meglio i soldi pubblici, e di conseguenza fare gli interessi anche dei cittadini.

Il professor Scienza e gli altri relatori saranno disponibili anche per le domande dal pubblico.

Il libro, per chi lo desiderasse, sarà posto in vendita direttamente in sala.

Ingresso libero.

Vi aspettiamo!

Movimento RETE