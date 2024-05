Reti del gas: Riccione ha deciso di presentare un ricorso al TAR contro il Comune di Rimini

I comuni di Rimini e Riccione divisi dalle reti del gas. La Perla Verde ha deciso di presentare ricorso al TAR dell’Emilia Romagna contro il capoluogo Rimini (stazione appaltante) chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, della determina con cui il comune riminese ha affidato ad Adrigas la concessione per 12 anni del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale Minimo che coinvolge ben 43 comuni in tre province. Per il comune di Riccione, che possiede il 100% delle reti del gas, è più conveniente vendere le reti piuttosto che concederle come previsto dalla gara. Da qui il ricorso al TAR a cui Rimini si oppone.

Secondo quanto annunciato nel marzo scorso, il comune riminese spiegava che la nuova gestione avrebbe portato a tariffe più basse (relative alla componente “distribuzione” del gas) rispetto a quelli che si sarebbero pagati senza la gara, con servizi a pagamento ora diventati gratuiti. Inoltre, durante i 12 anni di concessione, sono previsti investimenti per 368 milioni per estendere e potenziare le reti del gas e sostituire i tratti vecchi.

Riccione aveva già presentato un ricorso al TAR nel febbraio 2023 per chiedere la revoca della procedura di affidamento del servizio. Ora, con la procedura conclusa, viene chiesto l’annullamento della determina.