RICCIONE ACADEMY. Due medaglie per Rebecca Aiello alla prima in azzurro

Esordio in Nazionale con due medaglie conquistate per Rebecca Aiello, la prima atleta della Ginnastica Riccione Academy a vestire l’azzurro. Nel Trofeo Internazionale Combs la Ville Rebecca conquista una medaglia d’argento al volteggio e un bronzo al corpo libero.

“Quando ci hanno dato tutto il materiale e ho visto la scritta Italia sulla tuta non vedevo l’ora di indossarla. È stata un’emozione grandissima vestire l’azzurro della Nazionale – racconta, con un pizzico di emozione, Rebecca -. Sono soddisfatta per queste due medaglie, che considero solamente l’inizio della mia carriera in Nazionale, anche se mi dispiace per alcuni errori perché avrei potuto portare a casa altre due medaglie. Comunque per me già partecipare è stato un grandissimo traguardo, salire due volte sul podio è stato davvero speciale. Mi hanno aiutato anche le mie compagne a mantenere la calma in certi momenti”.

Ad accompagnare Rebecca Aiello il direttore tecnico della Ginnastica Riccione Academy, Anton Stolyar. “La sua presenza è stata determinante – continua la ginnasta brianzola – perché in una situazione diversa dal solito avere un punto di riferimento è fondamentale. Ho visto altre mie compagne di gara, che non erano accompagnate dal loro allenatore, un po’ spaesate in certi momenti”.

Sono state due giornate intense, piene di emozioni: “però nelle finali mi sono sentita un po’ più forte, più convinta di poter fare al meglio i miei esercizi su tutti gli attrezzi”.

Al volteggio è arrivato il secondo gradino del podio, ma è nel corpo libero (dove ha conquistato il bronzo) che Rebecca si è esaltata maggiormente. “Se devo dire una gara dico il corpo libero perché sono riuscita a prendere il punteggio più alto della mia carriera (13.133, ndr) e per me è stato un traguardo. Poi mi sono anche divertita nel farlo. Ed è stato bello anche condividere il podio con una compagna di squadra in azzurro (Angelica Finiguerra della SGM Forza e Coraggio, ndr)”.

L’atleta del club della Perla Verde ha portato una nuova, difficile, parallela ed è caduta, prendendo comunque un 12.400 di tutto rispetto. “La parallela era tutta nuova. Mi dispiace perché sono caduta in un passaggio non troppo difficile e se non fossi caduta avrei vinto anche con distacco. Adesso lavorerò in palestra e avrò modo di migliorare l’esercizio”.

Cosa le resterà di questa prima esperienza in azzurro? “Mi resterà tutto, sia i momenti belli che i momenti brutti. È stata un’esperienza fantastica, ho avuto anche modo di conoscere nuove persone e nuovi ambienti. All’inizio è stato un po’ difficile ambientarsi mentalmente, poi ho cercato di mantenere la calma e tutto è andato benissimo. Sono sicura che alla prossima convocazione potrò rispondere con una maggiore consapevolezza e fare anche meglio. Posso aggiungere una cosa? Vorrei ringraziare tutta la Ginnastica Riccione Academy perché anche durante la settimana che ho trascorso a Milano mi hanno fatto sentire la loro vicinanza”.