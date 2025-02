Riccione. Al via i lavori di installazione dei pilomat per un centro più sicuro e vivibile

Sono iniziati con la posa delle reti di cantiere i lavori per l’installazione dei pilomat: nei prossimi giorni inizieranno gli scavi che avranno una durata di poche settimane. Questi dissuasori di traffico a scomparsa regoleranno l’accesso dei veicoli nell’area pedonale del centro e garantiranno una maggiore sicurezza alla cittadinanza e ai visitatori. Due saranno installati in fondo a viale Fogazzaro: uno all’ingresso di viale Virgilio, l’altro all’accesso di piazzale Ceccarini. Un terzo, ma soltanto per gli utilizzi di emergenza, verrà installato all’ingresso dell’area pedonale da viale Gramsci.

“Siamo molto soddisfatti, perché, finalmente, il piano operativo per la messa in sicurezza di tutto il centro si sta completando – ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini -. L’inizio dei lavori è stato concordato con gli esercenti per evitare disagi durante il periodo natalizio e posticipato a dopo le festività, a garanzia di un miglioramento tangibile nella sicurezza e nella fruibilità dell’area pedonale. Ora, come promesso, il cuore di Riccione sarà ancora più accogliente e vivibile per i cittadini e i turisti”.

Nell’ambito del progetto di messa in sicurezza di viale Ceccarini e dell’intera area pedonale, il numero di pilomat installati sarà tre, anziché due come inizialmente previsto. Questi dispositivi impediranno il transito ai mezzi non autorizzati e contribuiranno a prevenire episodi di spaccate – furti con sfondamento delle vetrine tramite veicoli – che avevano colpito, in passato, alcuni esercizi commerciali del centro.

In particolare, due pilomat verranno installati in viale Fogazzaro all’incrocio con viale Virgilio: uno in direzione di viale Virgilio e l’altro verso piazzale Ceccarini, entrambi utilizzabili da coloro che saranno autorizzati per l’accesso all’area pedonale. Un terzo pilomat sarà posizionato in viale Gramsci per gestire le emergenze e garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, come i veicoli dei Vigili del Fuoco, caratterizzati da grandi dimensioni e da uno scarso raggio di curvatura.

Tutti gli altri accessi all’area pedonale verranno sbarrati alle auto e ai mezzi di grandi dimensione con delle fioriere ancorate al tappeto stradale.

Comune di Riccione