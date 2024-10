Riccione. Al via i lavori di manutenzione straordinaria di viale Ceccarini, viale dei Mille e viale Emilia

Iniziano i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e il ripristino di viale Ceccarini, viale dei Mille e viale Emilia, a seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva.

“Queste vie di collegamento saranno oggetto di importanti interventi, necessari per garantire la sicurezza e la fruibilità di marciapiedi e strade, riparare i tratti dissestati a causa delle radici dei pini e della prolungata usura, ridurre disagi ed eventuali rischi per pedoni e ciclisti”, osserva l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. Gli interventi prevedono scavi a mano e con mezzi meccanici, il ripristino del tappetino stradale, la bonifica delle radici sotto il controllo di agronomi specializzati e la successiva posa di un nuovo tappetino.

In particolare, in viale Ceccarini (si intende il tratto a monte della ferrovia) è previsto il ripristino della pista ciclabile danneggiata (lato Cattolica) oltre che della carreggiata stradale nel tratto compreso tra l’ospedale e la ferrovia.

In viale dei Mille si procederà con l’allargamento dei marciapiedi per facilitare il passaggio dei disabili e la posa di sistemi loges in prossimità degli attraversamenti stradali, al fine di rendere più accessibile la via ai non vedenti. Inoltre, in corrispondenza delle alberature esistenti di viale dei Mille, verrà creata un’aiuola drenante (dove non presente) per rendere permeabile l’area attorno alla base dei tronchi degli alberi.

In viale Emilia è prevista la bonifica degli ammaloramenti provocati dalle radici dei pini nel tratto tra la rotatoria delle vele e quella all’incrocio con viale Cervino.

Comune di Riccione