Riccione. Annalisa Corrado, responsabile Clima PD Nazionale, in visita a Fondazione Cetacea

RICCIONE, MARTEDÌ 9 APRILE

Si è svolta nel pomeriggio di ieri la visita alla “ Fondazione Cetacea” di Riccione della Responsabile nazionale Clima, Sviluppo Sostenibile, Agenda 2030 e Green Economy del Partito Democratico, Annalisa Corrado.

Accompagnata da Alessandro Romano, responsabile clima del PD Riccione, e Maria Chiara Ricci, responsabile diritti del PD Riccione, Corrado ha visitato i locali che ospitano l’ospedale delle tartarughe e incontrato il Presidente di Fondazione Cetacea, Sauro Pari assieme ad Alice Pari, una delle fondatrici della start up “ Mariscadoras” che si occupa della trasformazione del granchio blu in prodotto alimentare.

“ Grazie ad Annalisa Corrado per essere stata a Riccione e per testimoniare la vicinanza e il sostegno della segreteria nazionale del PD sui temi di una conversione ecologica sempre più necessaria anche per la nostra comunità. Nel 2050, la quantità di plastica nei nostri mari peserà più della popolazione marina: serve agire per mobilitarsi e grazie all’ impegno di realtà, come la Fondazione Cetacea, a costruire una qualità e una protezione dei nostri mari, questo diventa più semplice.” Commenta Alessandro Romano, responsabile Clima PD Riccione

“ Grazie a Sauro, Alice e a Fondazione Cetacea per il loro splendido impegno a tutto tondo per proteggere il nostro ambiente. È stata una bellissima occasione per scoprire una splendida realtà, che opera per proteggere e curare il mare Adriatico e chi lo abita. Una passione civica che si unisce alla ricerca di cambiare il mondo rappresenta il sale per realtà, come queste, che sono preziose per costruire una reale conversione ecologica.” Conclude Corrado