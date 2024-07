Riccione. Aquafan si accende con BeatWave e i giovani talenti della New Generation dj

Aquafan si accende con BeatWave: AlphaTheta e Costa Edutainment

promuovono i giovani talenti della New Generation DJ

selezionati dalle migliori scuole italiane di DJing

Riccione, Italia – Aquafan, uno dei parchi acquatici più iconici d’Europa, ospiterà quest’estate una rassegna di appuntamenti dedicati al Djing e agli appassionati di musica elettronica: Aquafan BeatWave. Questo progetto, nato dalla partnership tra AlphaTheta Corporation e Costa Edutainment, mira a valorizzare i giovani DJ delle scuole per DJ Nam Milano, Music Academy Rimini e Mec Academy Napoli.

BeatWave rappresenta una vera e propria onda di nuovi talenti della new generation DJ. Per tre venerdì di luglio (12, 19, 26), 8 studenti di queste accademie si esibiranno in speciali DJ set “pop-up” nei luoghi più iconici del parco acquatici, come le altissime piattaforme degli scivoli, utilizzando i prodotti a batteria di AlphaTheta, OMNIS-DUO e WAVE-EIGHT.

L’OMNIS-DUO è un sistema DJ portatile all-in-one, ideale per esibizioni ovunque grazie alla sua batteria integrata che dura fino a cinque ore e alla protezione contro gli spruzzi d’acqua. Con doppie jog wheels e un touchscreen centrale, permette ai DJ di mixare e creare musica in modo semplice e intuitivo. La connettività Bluetooth consente di aggiungere brani direttamente da dispositivi smart, rendendo ogni performance fluida e interattiva.

WAVE-EIGHT è un speaker wireless che, grazie alla tecnologia SonicLink, garantisce una trasmissione audio senza ritardi, fondamentale per una sincronizzazione perfetta con l’OMNIS-DUO. Questo speaker robusto e resistente all’acqua, ha un suono potente e chiaro, ideale per eventi all’aperto. Con un’autonomia di otto ore, il WAVE-EIGHT assicura che la festa continui senza interruzioni.

Questi prodotti non solo garantiscono il divertimento, ma sono perfetti per questa attività grazie alla loro portabilità e resistenza agli schizzi, consentendo ai DJ di esibirsi ovunque e in qualsiasi momento. Le esibizioni si terranno sulle piattaforme degli scivoli più amati dai giovani, come Kamikaze/BlackHole, Fiume Rapido, M280 e Extreme, sorprendendo e divertendo i partecipanti durante la discesa.

Dalle ore 14:00, la “wave” dei giovani DJ si riunirà ogni venerdì di Aquafan Beat Wave sul palco della Piscina Onde per un DJ set collettivo, creando un’esperienza unica e coinvolgente mentre si attende la grande onda.

Le scuole coinvolte in questo progetto rappresentano l’eccellenza nella formazione di DJ in Italia. Nam Milano, Music Academy Rimini e Mec Academy Napoli sono rinomate per il loro impegno nel coltivare nuovi talenti, offrendo programmi innovativi e aggiornati che preparano gli studenti a brillare nel mondo del DJing.

Michel Corradi, Country Manager per l’Italia di AlphaTheta dice: “Siamo entusiasti di collaborare con Costa Edutainment per portare BeatWave ad Aquafan. Questo progetto non solo offre una piattaforma per i giovani talenti di esibirsi, ma dimostra anche l’innovazione e la facilità d’uso dei prodotti AlphaTheta, nati per supportare la creatività degli artisti. Vogliamo creare momenti indimenticabili che uniscono musica e divertimento, rendendo ogni discesa sugli scivoli un’esperienza straordinaria”.

Patrizia Leardini COO Costa Edutainment: “Aquafan è da sempre non solo un parco acquatico ma un vero e proprio brand, sensibile e attento alle dinamiche dei linguaggi delle nuove generazioni. Da sempre è un luogo di osservazione del sociale contemporaneo, un contesto di sperimentazione delle mutazioni che riguardano l’identità, i costumi, gli stili di vita. Nel caso di Beat Wave, mutazioni anche delle tendenze musicali nazionali. Uno spazio che grazie ai suoi confini spaziali e simbolici, si costituisce come ambiente adeguato a nuove concezioni di divertimento e loisir”.

BeatWave rappresenta una fusione perfetta tra innovazione tecnologica e intrattenimento, offrendo un palcoscenico estivo per i DJ emergenti e un’esperienza unica per i visitatori di Aquafan.

AlphaTheta Corporation: l’azienda

AlphaTheta EMEA Limited è la sussidiaria di AlphaTheta Corporation responsabile per le vendite e il marketing in EMEA. AlphaTheta debutta nel mercato DJ come una divisione della Pioneer Corporation nel 1994, con il lancio del primo lettore CD per DJ flat-top al mondo, il CDJ-500. Da allora, è stata leader di mercato nella progettazione e nella produzione di innovative apparecchiature e software per DJ. Nel 2024, l’azienda presenta il brand AlphaTheta, che la proietta nel futuro, continuando a mantenere la qualità e l’innovazione che i suoi clienti si aspettano. AlphaTheta continua a evolvere, creando prodotti e servizi innovativi, impegnandosi nello sviluppo dell’industria della musica e della sua cultura, e ad affrontare nuove sfide. Il suo portfolio include brand come AlphaTheta, Pioneer DJ, rekordbox, KUVO, TORAIZ e Pioneer PRO AUDIO. AlphaTheta Corporation fa parte del Noritsu Koki (TSE:7744) Group, con sede a Yokohama, Giappone, ed è diretta dal suo Presidente e CEO, Yoshinori Kataoka.

Gruppo Costa Edutainment – Polo Adriatico