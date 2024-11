Riccione. Arresti nel weekend per i Carabinieri: un giovane tunisino con documenti falsi e un evaso dai domiciliari

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della compagnia di Riccione hanno effettuato due arresti significativi. Il primo caso riguarda un 26enne di nazionalità tunisina, fermato durante un controllo stradale nella località balneare di Riccione. L’individuo ha mostrato documenti d’identità chiaramente contraffatti, portando così all’intervento delle forze dell’ordine.

Il secondo arresto ha avuto luogo a San Giovanni in Marignano, dove i Carabinieri della Tenenza di Cattolica, prontamente intervenuti per sedare un litigio in strada, hanno identificato i coinvolti. Tra le persone presenti si trovava un 60enne, già soggetto a misure di arresti domiciliari, che è stato arrestato per evasione.