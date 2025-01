Riccione aspetta l’arrivo della Befana tra danze urban, musica, mostre, tradizione e divertimento per grandi e piccoli

Riccione entra nell’anno nuovo con un programma ricco di eventi pensati per tutti i gusti e interessi. Dalle spettacolari esibizioni del “Mc Hip Hop Contest” alla tradizionale festa della Befana a Riccione Paese, passando per le letture animate per i più piccoli e le grandi mostre dedicate ai maestri della fotografia moderna Jacques Henri Lartigue e André Kertész, oltre alla mostra fotografica sulle storie di riscatto delle donne palestinesi.

La musica classica e della tradizione è protagonista nel concerto corale nella Chiesa vecchia di San Martino, la storia dell’antico borgo si svela nella visita guidata gratuita a Riccione Paese. A completare l’atmosfera speciale delle vacanze riccionesi nel lungo weekend dell’Epifania, le splendide attrazioni di “Riccione Christmas Sea”, che rendono ancora più magica la passeggiata in città.

Le spettacolari esibizione del “Mc Hip Hop Contest 2025”

“Mc Hip Hop Contest 2025”, il più grande evento live dedicato all’urban dance, torna a Riccione dal 3 al 6 gennaio, con spettacoli sorprendenti e un cast di grande prestigio tra special guest, ballerini, coreografi e insegnanti di fama internazionale, un calendario di eventi aperti al pubblico, oltre a lezioni, stage e workshop per gli street dancer. Il pubblico potrà assistere alle esibizioni in programma al mattino e al pomeriggio presso il Palazzo dei Congressi (“Crew Contest” e “Special One”).

Sabato 4 gennaio, dalle 14 alle 19, al Playhall va in scena “Breaking for Gaza”, un evento speciale dedicato al breaking e alla solidarietà. L’ingresso è a offerta libera: il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Camps Breakerz, impegnata nel restituire ai giovani danzatori di Gaza uno spazio sicuro dove coltivare il proprio talento e i sogni. Sempre sabato 4 gennaio, al Playhall alle 21:30, si svolgeranno le finali “Special One battle freestyle”.

Domenica 5 gennaio, alle 16:30, piazzale Ceccarini ospita l’”Urban kidz magic Show” aspettando la Befana, con i piccoli talenti di età compresa tra i 6 e i 12 anni che si esibiranno sul palco in coreografie di hip hop, street dance e altre discipline urban.

La tradizionale festa della “Befana in Paese”

Fervono i preparativi per l’arrivo della Befana a Riccione Paese. Domenica 5 gennaio (ore 15), in piazza Matteotti, i bambini potranno cimentarsi nel laboratorio creativo per realizzare la calza da riempire con dolci e desideri. Alle 15 prenderà il via la “Tombola kitsch”, un’occasione per riciclare regali non graditi trasformandoli in doni nuovi e originali. Il corso Fratelli Cervi ospiterà invece i tradizionali mercatini del Paese.

Il 6 gennaio, alle 15, in piazza Matteotti, sarà la Befana in persona, accompagnata dalle sue amiche, a consegnare le calze piene di sorprese ai bambini. Dalle 15:30, la piazza si trasformerà in un luogo di meraviglia, con uno spettacolo di magia caratterizzato da ali luminose e grandi bolle di sapone.

La “Befana in Paese” è realizzata dal Comitato Riccione Paese in collaborazione con il Comune di Riccione.

Fino al 6 gennaio, le vetrine dei negozi di corso Fratelli Cervi ospiteranno i “Presepi in Paese” realizzati con materiali di scarto e di recupero, una mostra artistica e sostenibile per celebrare la magia del Natale.

Storia e tradizione negli appuntamenti del Museo del territorio e della Biblioteca comunale

La rassegna “Storie tra le nuvole”, organizzata dalla Biblioteca comunale e animata dalle lettrici volontarie, torna il 3 gennaio con un nuovo appuntamento intitolato “Le scarpe della Befana”, curato dai ragazzi della cooperativa Cuore 21. Due gli incontri in programma per immergersi nella magia delle storie e della tradizione: alle 15:30 per i bambini tra i 6 e i 10 anni e alle 17 per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni.

Domenica 5 gennaio, alle 15:30, partirà dal Museo del Territorio una passeggiata storica tra le vie del centro, accompagnata dalla guida turistica Dina Maria Vittoria Gravina, che racconterà curiosità e storie legate all’antico borgo di Riccione. La camminata culturale è gratuita e inizia con una breve visita al Museo del Territorio (viale Lazio, 10), seguita dalla passeggiata alla scoperta dell’antico borgo. Durante la camminata, la guida racconterà anche aneddoti e storie sulle antiche botteghe che rappresentano un’autentica testimonianza della storia e dell’identità di Riccione

La galleria del Centro della Pesa e le sale del Museo del territorio (viale Lazio, 10) ospitano la mostra “Tracce e percorsi. Le nuove scoperte della missione storico archeologica italiana in Kurdistan”. I testi e le immagini in esposizione raccontano le ricerche storico-archeologiche condotte nella regione di Garmian del Kurdistan iracheno dal team guidato dai ricercatori dell’università di Bologna, Luca Colliva e Serenella Mancini.

Il concerto “Dai cori al cuore” nella Chiesa vecchia di San Martino

Domenica 5 gennaio, alle 17, la rassegna “Dai cori al cuore” propone il concerto “La musica scende nella mia anima”, eseguito dal Coro Città di Riccione Women Ensemble nella suggestiva cornice della Chiesa vecchia di San Martino. Diretto da Marco Galli, il coro sarà accompagnato dalla pianista e soprano solista Maura Miceli. Il programma offrirà un ricco e variegato repertorio che spazia da composizioni classiche e sacre alla tradizione spiritual e gospel, fino a toccare le melodie di autori contemporanei, regalando al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

Le mostre fotografiche nelle ville storiche

Prosegue a Villa Mussolini la mostra “Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna”: oltre 100 scatti inediti e iconici per immergersi nel mondo di questi due artisti che, pur seguendo percorsi personali distinti, hanno catturato l’intensità e la poesia della vita quotidiana. Fino al 6 gennaio, la mostra è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento, sabato 4 e lunedì 6 gennaio, alle 16, visita guidata gratuita).

Fino al 6 gennaio, Villa Franceschi ospita la mostra fotografica “I am a woman. No more and no less” sulle storie di riscatto di donne palestinesi con disabilità che, grazie a studio, lavoro e determinazione, sono riuscite a conquistare autonomia e autostima. L’esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20 (ingresso libero). Sabato 4 gennaio alle 17 visita guidata con Riccardo Sirri, direttore di EducAid, che illustrerà l’approccio dell’organizzazione sul tema dei diritti delle minoranze e dei più vulnerabili.

Le attrazioni di “Riccione Christmas Sea”

“Riccione Lungomare Ice Park”, la pista di pattinaggio sul ghiaccio a due passi dal mare e la grande ruota panoramica “Riviera Christmas View”, che offre un emozionante sguardo su Riccione illuminata a festa e sulla costa, accoglieranno i visitatori tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Nella piazzetta del Faro i bambini potranno divertirsi con le creature marine che custodiscono la slitta di Babbo Natale, mentre lungo viale Ceccarini “Riccione Christmas Food Village” sarà aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 22 con le sue golose proposte enogastronomiche.

Sul ponte del porto canale il grande albero illumina di mille colori le barche ormeggiate nel porto e la natività allestita sulla Saviolina.

Comune di Riccione