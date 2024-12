Riccione attiva il Piano neve

Il Comune di Riccione, in collaborazione con Geat, ha ufficialmente avviato il Piano neve per la stagione invernale 2024/2025. Questo programma, il cui coordinamento tecnico è formato dalla Polizia locale di Riccione, da Geat e dal gruppo di volontari di protezione civile “Arcione”, rappresenta una risposta strutturata ed efficace per garantire la sicurezza e la viabilità in città in caso di neve o ghiaccio.

Per affrontare al meglio le emergenze, il Comune ha predisposto 5 spargisale, 10 spalaneve e altri mezzi speciali pronti a intervenire non appena le condizioni meteorologiche lo richiedano. Il piano è stato concepito per rispondere con tempestività alle diverse criticità che si presentano durante i mesi invernali, seguendo un ordine di priorità che consente di garantire prima di tutto la percorribilità delle strade principali, degli accessi alle scuole, agli ospedali e agli edifici pubblici più strategici. Il Piano contiene sempre anche le raccomandazioni ai cittadini su come comportarsi.

Garantire la viabilità

La salatura delle strade viene effettuata preventivamente quando sono previste gelate o nevicate, mentre i mezzi spalaneve entrano in azione soltanto quando il manto nevoso supera i cinque centimetri, per evitare danni all’asfalto e mantenere il traffico scorrevole. Durante una nevicata, il primo intervento dei mezzi è dedicato a ripristinare il passaggio sulle vie principali, soprattutto quelle utilizzate dal trasporto pubblico, sulle strade di grande percorrenza e collinari. Solo successivamente, a seconda della gravità della situazione, le operazioni si estendono alle strade secondarie.

Sicurezza per i pedoni

Particolare attenzione è rivolta anche agli spazi pedonali. Il Comune interviene per pulire i marciapiedi e gli ingressi delle scuole comunali – dagli asili nido alle scuole secondarie di primo grado – e di alcuni edifici pubblici. Anche i sottopassi che collegano la zona mare al resto della città vengono sgomberati grazie a squadre manuali e all’impiego di mini pale meccaniche.

50 tonnellate di sale contro il ghiaccio

Per quanto riguarda la prevenzione del ghiaccio, il Comune ha predisposto una scorta di circa 50 tonnellate di sale, che viene utilizzato nei punti più critici, come ponti, cavalcavia, sottopassi e tratti collinari, dove il rischio di formazione di ghiaccio al suolo è maggiore. La Polizia locale e Geat collaborano per monitorare costantemente la situazione, garantendo interventi puntuali e mirati.

Le raccomandazioni per i cittadini

Il Piano neve non è però solo una questione di mezzi e organizzazione: è un vero e proprio sforzo collettivo. I cittadini sono invitati a dare il loro contributo seguendo alcune regole fondamentali. È importante, ad esempio, mantenere puliti dalla neve e dal ghiaccio i marciapiedi davanti alle proprie abitazioni, negozi o aziende, facendo attenzione a non accumulare la neve spalata vicino alle fermate degli autobus. Allo stesso modo, è essenziale potare in anticipo i rami degli alberi che sporgono su strade e marciapiedi, per evitare che possano spezzarsi sotto il peso della neve. Anche la neve sui tetti e sui balconi deve essere rimossa per prevenire situazioni pericolose, delimitando o segnalando le zone a rischio di caduta.

Fabio Galli, presidente di Geat, ha sottolineato l’importanza di un approccio coordinato per affrontare al meglio le sfide dell’inverno. “Siamo pronti a fare la nostra parte – ha dichiarato – e abbiamo lavorato in stretta collaborazione con la Polizia locale e i tecnici comunali per pianificare ogni dettaglio degli interventi, sia in caso di neve che di ghiaccio. Anche quest’anno, come sempre, potremo contare anche sul prezioso supporto dei volontari di Protezione civile dell’associazione ‘Arcione’, che ci aiuteranno a gestire i punti più critici del territorio”. Galli ha inoltre lanciato un appello ai cittadini, ricordando che la loro collaborazione sarà fondamentale per mantenere la città sicura. “Gestire correttamente marciapiedi e alberature può fare davvero la differenza durante una nevicata”, ha concluso.