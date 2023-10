Riccione. Auto non si ferma al posto di blocco, la gazzella urta un palo durante l’inseguimento. Due carabinieri gravemente feriti

Incidente ieri sera intorno alle 21.30 a Riccione, in viale D’Annunzio, ma ad essere coinvolta è stata una gazzella dei carabinieri. Un auto non si è fermata all’alt di un posto di blocco e così i carabinieri nell’inseguimento hanno perso il controllo del mezzo urtando contro un palo.

I due carabinieri impegnati nel servizio di posto di blocco sono rimasti gravemente feriti e portati al Bufalini di Cesena. Non sono comunque in pericolo di vita. In corso le indagini sull’accaduto, purtroppo senza il supporto di immagini di videosorveglianza in quanto non presenti nella zona interessata.