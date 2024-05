Riccione. Auto travolge un motociclista, trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena

Un motociclista è stato travolto da un’auto mentre percorreva la via a senso unico a Riccione nel primo pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto all’intersezione tra le vie Cavalcanti e Oriani, dove una Harley-Davidson è stata centrata da un’auto Renault Captur di colore bianco che stava percorrendo via Oriani. Il motociclista è stato soccorso e elitrasportato d’urgenza presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Riccione per i rilievi del caso e per ripristinare il traffico, che è stato deviato sull’adiacente viale Torquato Tasso.