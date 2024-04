Un camion carico di bottiglie vuote si è ribaltato sulla carreggiata nord della A14 tra Cattolica e Riccione, all’altezza del km 140. L’autista ferito è stato trasportato all’Ospedale Bufalini di Cesena, ma fortunatamente non corre pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco per gestire la situazione. A causa dell’incidente, è stata chiusa una corsia della strada, causando code molto pesanti in entrambe le direzioni.