Riccione celebra il calcio. Eraldo Pecci e aneddoti su Maradona conquistano il pubblico in Piazzale Ceccarini

Una serata memorabile si è svolta ieri sera in Piazzale Ceccarini a Riccione, dove il calcio è stato protagonista grazie ai racconti e agli aneddoti condivisi da Eraldo Pecci, insieme ai giornalisti Alberto Bortolotti e Gianni Marchesini. L’evento, parte della rassegna culturale “Senza Fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione”, ha visto un grande pubblico riunirsi per ascoltare storie inedite e curiose, tra cui quella di Diego Armando Maradona che, in un episodio emblematico, si improvvisò elettricista portando una televisione a casa di Pecci.

Il fulcro della serata è stato il Bologna FC, celebrato nel libro “Bologna 1964 in Paradiso. Bologna 2024 in Champions”, che racconta il glorioso passato del club, dal settimo e ultimo scudetto del 1964 alla recente qualificazione in Champions League. Il volume è un ponte tra due epoche, evidenziando i valori e la passione che accomunano generazioni di tifosi e atleti.

La rassegna “Senza Fine”, organizzata dal Comune di Riccione in collaborazione con Block60 e Mondadori Bookstore, proseguirà il 23 agosto con Anna Cherubini, che presenterà il suo libro dedicato alla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’ingresso è libero, e la partecipazione è aperta a tutti gli interessati.