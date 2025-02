Riccione chiude il 2024 in crescita. Oltre 3,4 milioni di pernottamenti e di +8,7% visitatori stranieri

L’assessore al Turismo Guidi: “Archiviamo un buon 2024 ma già da mesi siamo al lavoro affinché i numeri del 2025 siano ancora più positivi. Per gli eventi e la promozione stiamo lavorando in funzione degli ambiziosi obiettivi dell’amministrazione e ora, come già avvenuto lo scorso anno, procederemo con bandi ed evidenze pubbliche per individuare i partner migliori”

Il 2024 si chiude con un bilancio positivo per il turismo di Riccione, confermando la capacità della città di attrarre visitatori in ogni stagione. I dati definitivi – diffusi questa mattina dalla Regione Emilia Romagna – fanno registrare un totale di 3.428.922 pernottamenti, segnando una crescita del 2,6% rispetto al 2023. In particolare, i turisti stranieri hanno fatto registrare un significativo aumento del +8,7%, arrivando a quota 665.322 pernottamenti, a dimostrazione del crescente appeal internazionale della località.

Il trend annuale

Il turismo italiano si conferma solido, con 2.763.600 pernottamenti, registrando un incremento dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il dato più rilevante riguarda l’afflusso di visitatori dall’estero, che ha visto un aumento costante per tutto l’anno, trainato in particolare dai mercati di Francia (+5,7%), Regno Unito (+27,7%), Paesi Bassi (+14,4%), Austria (+9,8%), Belgio (+17,4%) e Germania (+17,9%), solo per citarne alcuni.

Dicembre e la destagionalizzazione

L’ultimo mese dell’anno ha confermato l’efficacia della strategia di destagionalizzazione degli eventi e dell’offerta turistica, anche grazie a una promozione mirata avviata già dallo scorso agosto. Dicembre ha registrato 61.544 pernottamenti (+1,2% gli arrivi, -4,6% le presenze rispetto al 2023), mantenendo sostanzialmente stabile l’affluenza in particolare a ridosso di Natale e Capodanno (quando hanno aperto tra i 130 e i 150 alberghi) e consolidando Riccione come meta attrattiva anche nel periodo invernale. Il palinsesto di eventi natalizi, le attività per famiglie e l’offerta di intrattenimento hanno contribuito a questa tenuta positiva.

Le dichiarazioni

“Questi dati ci confermano che Riccione è una destinazione turistica solida e in crescita, capace di attrarre un pubblico sempre più internazionale. Il risultato raggiunto è frutto del lavoro congiunto tra amministrazione comunale, operatori turistici e tutti coloro che contribuiscono a rendere la nostra città accogliente e dinamica”, dichiara Mattia Guidi, assessore al Turismo del Comune di Riccione.

Verso il 2025

L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel rafforzare la promozione turistica, con investimenti mirati a valorizzare l’offerta culturale, sportiva e di intrattenimento, oltre a una comunicazione strategica che punta a consolidare la presenza sui mercati internazionali. “Archiviamo un buon 2024 ma già da mesi siamo al lavoro affinché i numeri del 2025 siano ancora più positivi”, aggiunge infatti l’assessore Guidi.

Per quanto riguarda tutte le attività di competenza, l’assessore precisa che “da mesi si sta lavorando alla programmazione del 2025 e parallelamente all’iter amministrativo che ci permetta di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Come già avvenuto lo scorso anno, procederemo con bandi ed evidenze pubbliche per individuare i partner migliori”.

