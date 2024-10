Riccione Christmas Sea: un Natale magico con musica, luci e divertimento. Tra i tanti ospiti d’eccezione Enrico Ruggeri, Chiara Francini e Luca Bizzarri

Dal 24 novembre 2024 al 24 gennaio 2025, Riccione si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie al ricchissimo programma di Riccione Christmas Sea – Un Natale dal mare. Per due mesi, la città sarà animata da concerti, spettacoli e performance artistiche, con protagonisti alcuni dei nomi più amati della musica italiana e internazionale, tra cui Enrico Ruggeri.

La musica sarà il vero cuore pulsante delle festività, con un ricco calendario di eventi che comincerà il 24 dicembre, alle 17, in piazzale Ceccarini, con il Concerto Gospel dei Florida Inspirational Singers, un ensemble eccezionale composto dai migliori solisti gospel dell’area della Florida Centrale.

I concerti proseguiranno sabato 28 dicembre alle 17 con l’Orchestra di fiati Mondaino che, con il suo repertorio coinvolgente, allieterà cittadini e visitatori alla H2O Arena allestita in piazzale Ceccarini e centro della festa in musica di Riccione per tutte le festività.

Domenica 29 dicembre sarà il turno di un’icona della musica italiana, Enrico Ruggeri, che salirà sul palco per il tradizionale e attesissimo Concerto degli Auguri. Ruggeri, con una carriera di oltre 40 anni e milioni di dischi venduti, regalerà al pubblico una serata di grandi emozioni, ripercorrendo i suoi più grandi successi.

La notte di Capodanno sarà un altro momento speciale in musica: il 31 dicembre, l’H2O Arena si trasformerà in una grande pista da ballo all’aperto con Discoteca Romantica, un party sotto le stelle che accompagnerà il pubblico verso il 2025.

Il nuovo anno si apre con il tradizionale Tuffo di Capodanno, che vedrà mercoledì 1 gennaio alle 11:30, i più temerari immergersi nelle fredde acque dell’Adriatico, salutando l’anno nuovo con un gesto simbolico e ricco di allegria. Nel pomeriggio, la festa continuerà con la Milonga di Capodanno, dedicata agli amanti del tango, che si ritroveranno nell’atmosfera conviviale dell’H2O Arena per ballare e condividere la passione per questa danza coinvolgente.

Oltre alla musica, Riccione Christmas Sea offrirà una vasta gamma di eventi culturali. Il 26 dicembre, nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi, si terrà La Notte dei Sogni, che unirà la consegna dei San Martino d’Oro Città di Riccione con il Concerto di Santo Stefano, un omaggio alla musica classica che vedrà protagonista la violinista Laura Marzadori, accompagnata dall’orchestra Buxus Consort Strings.

Riccione non sarà solo il centro della musica e della cultura, ma anche della meraviglia visiva. Dal 24 novembre, le strade della città si accenderanno con le spettacolari luminarie natalizie, che trasformeranno ogni angolo in un mosaico di luci e colori. Il tema dell’acqua, filo conduttore del progetto artistico, si rifletterà nelle scenografie e nelle installazioni artistiche del centro. Tra le attrazioni più suggestive, il Lungomare Ice Park, la pista di pattinaggio che si estenderà fino a piazzale Roma, e il maestoso Xmas Tree al porto, le cui luci scintillanti creeranno un’atmosfera da favola riflettendosi sulle acque del mare.

Nel corso dei due mesi di Riccione Christmas Sea, non mancheranno appuntamenti teatrali e culturali. Il cartellone teatrale di “La bella stagione” porterà a Riccione giovedì 12 dicembre lo spettacolo di Luca Bizzarri mentre mercoledì 8 gennaio sarà la volta di Chiara Francini. Per gli appassionati di arte, la mostra fotografica dedicata ai maestri André Kertész e Jacques Henri Lartigue sarà visitabile a Villa Mussolini per tutta la durata delle festività natalizie e fino al 6 aprile 2025.

Gli appuntamenti di Riccione Christmas Sea

Riccione Christmas Sea offrirà un programma adatto a tutte le età e gusti, con eventi pensati per coinvolgere sia i residenti che i turisti. Ad accendere la festa lunga due mesi ci sarà domenica 24 novembre il grande evento di inaugurazione con uno spettacolo straordinario in centro insieme alla celebre sassofonista Isabella Fabbri. La musicista trasporterà il pubblico in un viaggio musicale emozionante, accompagnata da una coreografia di ballo unica e suggestiva, ispirata al suo album Elementa, dedicato agli elementi naturali.

Domenica 8 dicembre, il porto di Riccione si trasformerà in uno scenario fiabesco per l’accensione, alle 17, sul ponte di viale Dante, del maestoso Xmas Tree, il grande Albero di Natale di Riccione, un momento carico di magia che catturerà lo sguardo di grandi e piccini. A rendere l’atmosfera ancora più incantevole sarà la performance della giovane artista Mariella Papanaga, talentuosa musicista che, con il suo violino elettrico, incanta il pubblico con la sua straordinaria capacità di coniugare sonorità classiche e contemporanee. Le note del violino si accorderanno con le sonorità elettroniche di Gabry Seth, giovanissimo dj, produttore e direttore musicale riccionese, già protagonista di un memorabile set durante il Concerto di San Silvestro 2022 della Città di Riccione.

Il 24 dicembre, alle 17, in piazzale Ceccarini, l’appuntamento è con il Concerto Gospel dei Florida Inspirational Singers, un ensemble eccezionale composto dai migliori solisti gospel dell’area della Florida Centrale. Diretto dai talentuosi Nikkie Taylor e Pastor John Polk – noti anche al pubblico italiano per le loro esibizioni con i Soul Voices – questo gruppo ha infiammato teatri prestigiosi come l’Auditorium Parco della Musica di Roma e il Teatro Petruzzelli di Bari. Con le loro coreografie coinvolgenti, i virtuosismi vocali e strumentali, e una straordinaria interazione con il pubblico, i Florida Inspirational Singers porteranno il vero spirito del gospel a Riccione. La loro performance, capace di far ballare e cantare centinaia di persone, è un’esperienza che lascerà il pubblico senza fiato. Sono pronti a regalare emozioni indimenticabili anche qui, coinvolgendo tutti in un’esplosione di gioia e spiritualità.

Il 26 dicembre, torna l’appuntamento nella splendida sala Concordia del Palazzo dei Congressi con La notte dei sogni, una serata evento unico che prevede la consegna dei San Martino d’Oro Città di Riccione e il Concerto di Santo Stefano, affidato, in continuità con l’edizione 2023, alla cura artistica di Mario Marzi. Il Concerto di Santo Stefano dal titolo “Terra Verum. Stagioni in ascolto”, propone l’esecuzione delle “Quattro stagioni”, concerto per violino di Antonio Vivaldi e un omaggio a Ezio Bosso che proprio nel 2019 fu protagonista di una memorabile esibizione a Riccione. “Terra Verum” è un concerto di altissimo prestigio culturale che avrà per protagonista la straordinaria Laura Marzadori, una delle violiniste più talentuose e apprezzate del panorama internazionale. L’artista sarà accompagnata dall’orchestra Buxus Consort Strings, un ensemble d’archi formato dalle prime parti delle più importanti orchestre nazionali ed internazionali composto da musicisti che hanno collaborato con Ezio Bosso.

Il 29 dicembre, Riccione si prepara a vivere un momento indimenticabile con il Concerto degli Auguri, che vedrà protagonista il leggendario Enrico Ruggeri, una delle voci più iconiche della musica italiana. Con la sua presenza magnetica e la passione che trasmette ad ogni performance, Ruggeri offrirà al pubblico uno spettacolo carico di energia e sentimento, rendendo questo concerto un appuntamento imperdibile per iniziare il nuovo anno con il giusto spirito.

Ma la festa è solo all’inizio! La notte di Capodanno, il 31 dicembre, Riccione si trasformerà nel cuore pulsante del divertimento con Discoteca Romantica, un evento che trasformerà H2O Arena in un gigantesco dancefloor a cielo aperto che farà ballare tutti fino a notte fonda. Un’esplosione di energia, emozioni e puro divertimento, per vivere un Capodanno indimenticabile e dare il benvenuto al 2025 nel modo più travolgente e festoso possibile! Riccione, la sua anima, i suoi miti, che hanno creato l’immaginario collettivo che tutti amano e conoscono, saranno i protagonisti del Capodanno che, sulla scia del progetto artistico dello scorso anno, vuole celebrare la sua storia con un sguardo volto al passato. La serata di Capodanno, dalle 22 fino a notte fonda, l’H2O Arena si trasforma in uno speciale dance floor affidato ai dj che hanno suonato su una delle più famose consolle degli anni ‘90: l’Aquafan. Claudio Coveri e Max Monti riporteranno il pubblico nelle atmosfere travolgenti di quegli anni quando, davanti alla celebre piscina a onde, si esibivano quelli che pochi anni dopo sarebbero diventati i più acclamati nomi del panorama musicale come Jovanotti e Fiorello. Negli anni ’80 e ’90, Riccione è stata il fulcro di una trasformazione culturale senza precedenti, diventando il punto di incontro per giovani e creativi, sia a livello nazionale che internazionale. Al centro di questo periodo iconico si trovava la Perla Verde, con un parco acquatico che ha fatto la storia, un vero e proprio simbolo di libertà, divertimento e sperimentazione. “Discoteca Romantica” è un progetto artistico curato in collaborazione con il collettivo artistico Rivoluzione Romantica che inaugura con un dj set lo spettacolo e partecipa anche alla realizzazione della campagna di comunicazione e creatività del Capodanno di Riccione.

Mercoledì 1 gennaio si aprirà con uno degli appuntamenti più attesi e amati di Riccione: l’energico e temerario Tuffo di Capodanno. Alle 11:30, centinaia di impavidi partecipanti, sfidando le fredde acque dell’Adriatico, daranno il benvenuto al nuovo anno con un’esplosione di adrenalina e freschezza. L’iniziativa è un progetto promosso da Polisportiva Riccione in collaborazione con il Comune di Riccione e con Associazione per l’identità di spiaggia per l’Unesco sede di Riccione, Capitaneria di Porto, Croce Rossa Italiana-Comitato Locale di Riccione, Associazione Amici della boa bianca Riccione, Associazione della Protezione Civile Arcione e Riccione Chapter Italy.

Nel pomeriggio, alle 15:30, andrà in scena un evento inedito e straordinario: la Milonga di Capodanno, un’iniziativa che offrirà al pubblico un pomeriggio dedicato al fascino e all’emozione del tango. L’appuntamento avrà luogo nell’Arena H2O, in piazzale Ceccarini. Il progetto è promosso dall’Associazione Romagna Portegna in collaborazione con il Comune di Riccione e con Associazione La Maquina Tanguera Rimini e Associazione El Tropezon.

Il 6 gennaio, la magia del Natale continua con Dolce Epifania, quando la Befana porterà dolci e sorprese ai bambini di Riccione, creando un’atmosfera di gioia e divertimento per i più piccoli.

Nello stesso giorno, un altro evento imperdibile in città: il grande spettacolo del Mc Hip Hop Contest, che trasformerà piazzale Ceccarini in un palcoscenico dedicato all’urban dance. I giovani ballerini partecipanti all’evento si esibiranno in straordinarie performance, mettendo in mostra tutta la loro creatività e talento. Due appuntamenti ricchi di magia e coinvolgimento, che renderanno il 6 gennaio una giornata speciale per tutti, grandi e piccini.

Il 24 gennaio, a chiudere il cartellone di Riccione Christmas Sea, sarà lo spettacolo di danza curato dall’Accademia Urban Project, sotto la direzione della ballerina professionista Aly-Z che presenterà una performance coinvolgente che unisce il mondo latino e urban.

Dall’1 dicembre al 12 gennaio torna il tradizionale appuntamento con la rassegna corale Dai cori al cuore. L’amatissimo cartellone di concerti offrirà momenti di musica corale che arricchiranno ulteriormente l’offerta culturale. Si parte domenica 1 dicembre alle 17 in viale Ceccarini con l’Orchestra e il Coro Onde Medie del percorso musicale IC 1 Riccione e Educanto, il coro della scuola secondaria di primo grado IC 1 Riccione. Sabato 7 dicembre alle 21 la Chiesa Mater Admirabilis ospita il Corone, Amarcanto e Septet Ensemble e sabato 14 dicembre alle 20:30 alla Chiesa San Lorenzo si esibiranno il Coro Le Allegre Note, il Coro Le Allegre Note Young e il Coro Note in Crescendo. Domenica 22 dicembre alle 17, alla Chiesa vecchia San Martino, sarà la volta del Coro lirico Perla Verde Riccione mentre sabato 28 dicembre alle 17 all’H2O Arena di piazzale Ceccarini è in programma il concerto dell’Orchestra di fiati Mondaino. Il nuovo anno si apre con il Coro Città di Riccione Women Ensemble, domenica 5 gennaio alle 17 alla Chiesa vecchia San Martino. La rassegna si conclude domenica 12 gennaio alle 17 alla Granturismo con l’esibizione del coro Satibì Singers.

Riccione Christmas Sea: un mare di cultura

Dal 23 novembre al 6 aprile 2025 Villa Mussolini ospita la mostra “Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna” dedicata a due grandi maestri della fotografia del Novecento.

La mostra aprirà al pubblico sabato 23 novembre, nel weekend dell’inaugurazione di Riccione Christmas Sea. L’esposizione, novità assoluta per l’Italia, sarà allestita per la prima volta a Riccione.

Henry Cartier Bresson considerava Kertész il suo maestro: “qualsiasi cosa noi facciamo, Kertész l’ha fatta prima”. Per John Szarkowski, il grande direttore del Dipartimento di Fotografia del MOMA di New York, Lartigue era “il precursore di ogni creazione interessante e viva realizzata nel corso del Ventesimo secolo.”

Gli spazi della villa accolgono una mostra imponente e straordinaria con oltre 120 fotografie in bianco e nero che riunisce in un unico percorso espositivo le immagini più celebri di due dei più grandi maestri della fotografia del Novecento: André Kertész (1894-1985) e Jacques Henri Lartigue (1894-1986), testimoni e straordinari interpreti del “secolo breve”, nati lo stesso anno e scomparsi a pochi mesi di distanza, che hanno attraversato la propria epoca con traiettorie profondamente diverse e, nello stesso tempo, con sorprendenti similitudini.

André Kertész è l’interprete di una fotografia più riflessiva, intesa come mezzo critico e socialmente rilevante, protagonista di quella che sarà considerata come “fotografia umanista”; la sua cifra stilistica è legata ai lati più semplici della vita quotidiana, con toni intimi e lirici. Jacques Henri Lartigue è considerato il maestro dell’istantanea: fotografa spesso il suo personale ambiente di vita, caratterizzato da una sofisticata stravaganza e un cosmopolitismo spensierato.

La mostra, a cura di Marion Perceval e Matthieu Rivallin, è promossa dal Comune di Riccione e organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con diChroma photography e Rjma Progetti Culturali.

Dal 23 novembre al 14 dicembre, al Museo del Territorio, si potrà visitare la mostra fotografica Operazione Olive. 1944, l’alba della liberazione, un percorso storico che racconta la liberazione di Riccione attraverso immagini d’epoca.

La Biblioteca comunale e il Museo del Territorio per il periodo delle feste propongono tante iniziative: le letture animate per bambini, i gruppi di lettura per tutte le età e le iniziative speciali come Ti dono un libro in dono (21 dicembre) e la mostra fotografica dedicata alle missioni archeologiche italiane in Kurdistan.

Venerdì 6 dicembre diventano protagoniste in biblioteca le letture animate per bambini dai 3 agli 8 anni, con storie e illustrazioni natalizie che sapranno coinvolgere e affascinare i più piccoli. Torna anche il tradizionale appuntamento con Le storie di Zia Natalina, la narrazione animata a cura di Alessia Canducci. Zia Natalina attende tutti i bambini sabato 14 dicembre in due speciali appuntamenti.

Tre appuntamenti imperdibili, tutti dedicati al Natale, per i tanti appassionati di libri che fanno parte dei gruppi di lettura della biblioteca. Lunedì 16 dicembre il gruppo di lettura Rifugio Teen, curato da Debora Grossi, presenta “Cozy little Christmas”, un incontro in cui i ragazzi e le ragazze potranno confrontarsi sulle loro letture preferite dedicate alle festività. Un momento gioioso per scambiarsi i saluti natalizi, arricchito da una piccola tombola con tanti libri.

Martedì 17 dicembre serata degli auguri per il Rifugio Letterario, il gruppo di lettura per adulti, moderato da Debora Grossi, che si dedicherà alla lettura di un classico del fantasy: “La storia infinita” di Michael Ende. A seguire, la grande tombola dei libri. Giovedì 19 dicembre sarà la volta de Il Vicolo, il gruppo di lettura per adulti moderato da Giacoma Marcinnò che dedica il suo appuntamento natalizio alla lettura di La notte prima di Natale di N.V. Gogol’. L’incontro si concluderà con la lotteria dei libri.

Sabato 21 dicembre, una giornata speciale con l’iniziativa “Ti dono un libro in dono”. A tutti gli utenti che prenderanno uno o più libri in prestito durante tutta la giornata, verrà consegnato un libro in regalo. Si tratta di libri in buonissimo stato che la biblioteca ha ricevuto a sua volta in dono dai cittadini. Ogni dono sarà una sorpresa da mettere sotto l’albero: Babbo Natale non ha inserito i titoli ma solo qualche indizio sui pacchi regalo. Quali incredibili storie avrà nascosto?

L’inizio del nuovo anno si apre venerdì 3 gennaio con “Le scarpe della Befana”, lettura interattiva a cura dei ragazzi della Cooperativa Cuore21, un appuntamento imperdibile per i bambini dai 3 ai 10 anni.

Un progetto artistico e scenografico ispirato dall’acqua

Il mare e l’arte si fonderanno in un abbraccio che promette di rendere indimenticabili le festività natalizie a Riccione, tra musica, cultura e la magia di un Natale vissuto tra le onde e le luci della città.

Dal 24 novembre 2024 al 24 gennaio 2025, la città di Riccione presenta Riccione Christmas Sea – Un Natale dal mare, un progetto artistico e scenografico ispirato all’elemento naturale dell’acqua. L’acqua diventa il fulcro della narrazione natalizia, evocando la magia invernale nelle sue forme liquide, solide e gassose. Rappresenta il legame con il mare di Riccione, che anche durante l’inverno offre uno spettacolo naturale di grande suggestione. Questo elemento è solo il primo passo di un progetto che nei prossimi mesi abbraccerà tutti e quattro gli elementi, raccontando la bellezza e la potenza di Madre Natura attraverso installazioni e scenografie che caratterizzeranno ogni stagione: la terra in primavera, il fuoco in estate e l’aria in autunno.

Aree tematiche e installazioni

Il Viale delle Bolle, un’installazione che illumina la darsena con grandi sfere luminose, evoca l’acqua nella sua forma gassosa. Queste sfere scintillanti creano un’atmosfera onirica e incantata, in cui i visitatori possono immergersi e sognare. La delicatezza di queste luci simboliche trasforma l’area del porto in uno spazio quasi etereo.

Il grande albero di Natale, il Xmas Tree, maestoso e luminoso, trova il suo luogo d’onore al porto, dove si riflette nelle acque, creando un’immagine suggestiva che fonde il simbolo tradizionale delle feste con l’elemento naturale dell’acqua. L’albero, con le sue mille luci, accoglie cittadini e visitatori in un abbraccio festoso, diventando il fulcro di un paesaggio incantevole e scintillante.

Il Lungomare Ice Park rappresenta l’acqua nella sua forma solida, trasformando per la prima volta parte del lungomare di Riccione, fino a Piazzale Roma, in una suggestiva pista di pattinaggio su ghiaccio. Qui, grandi e piccoli potranno vivere momenti di divertimento e condivisione, immersi in un’atmosfera natalizia unica. In Piazzale Roma, i più piccoli avranno a disposizione una serie di giochi e attrazioni pensate per rendere le loro feste ancora più speciali, creando uno spazio interamente dedicato alla gioia e al divertimento. Questo spazio ricreativo, che fonde tradizione e innovazione, è destinato a diventare uno dei punti di incontro più amati delle festività, offrendo un’esperienza emozionante e magica per tutti.

L’Oasi di Babbo Natale, allestita in Piazzetta del Faro lungo la Riccione Shopping Wave, trasforma l’area commerciale in uno scenario marittimo incantato. La grande slitta di Santa Claus e le installazioni marine, realizzate nello stile delle tradizionali lanterne cinesi, creano un’atmosfera magica e luminosa. I suoni evocano il dolce frangersi delle onde e i richiami degli abitanti del mare, completando un ambiente suggestivo. Qui, i più piccoli potranno immergersi nella magia del Natale, vivendo un’esperienza che celebra il fascino del mare e il tema dell’acqua, arricchendo l’inverno di meraviglia e stupore.

Il Presepe sull’acqua, allestito a bordo della storica imbarcazione Saviolina, è una delle tradizioni più care alla città di Riccione. Questa rappresentazione natalizia si integra perfettamente con il tema dell’acqua, che qui fa da cornice alla sacra scena, rendendo omaggio alla storia marinara della città e al legame profondo che Riccione ha con il suo mare.

L’H2O Arena, situata in piazzale Ceccarini, sarà il cuore pulsante degli eventi gratuiti del palinsesto di Natale. Questo spazio centrale diventerà il punto focale della programmazione artistica durante le festività. Con la sua atmosfera unica, l’H2O Arena offrirà un palcoscenico perfetto per concerti e spettacoli, regalando al pubblico momenti di meraviglia e divertimento, rendendo ogni esibizione un’occasione speciale per celebrare insieme il Natale.

Riccione Christmas Sea – Un Natale dal mare non è solo un evento, ma una celebrazione dell’arte, della natura e della comunità, che unisce turisti e residenti in un’esperienza indimenticabile. Il programma è in continuo aggiornamento, arricchito da nuove iniziative in collaborazione con le associazioni locali.