Riccione. Controlli dei carabinieri nel fine settimana: turista 20enne minacciato e rapinato da un 18enne. Arrestato

Durante il fine settimana a Riccione è stato arrestato dai carabinieri un diciottenne per aver rapinato un turista ventenne a Riccione minacciandolo con un coltello per rubargli una sigaretta elettronica. Dopo essere stato riconosciuto dalla vittima, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Successivamente, durante il trasferimento in carcere a Rimini, ha aggredito un carabiniere con una testata.

Inoltre, nel corso dei controlli del weekend, sono stati denunciati un quarantenne per furto aggravato, una straniera per furto in un centro commerciale e tre persone per guida in stato di ebbrezza.