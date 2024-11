Riccione. Controlli della Polizia locale contro spaccio e disturbo della quiete pubblica: fermato uno spacciatore, denunciato un ubriaco che vagava sui balconi di una palazzina

Il Corpo di Polizia locale di Riccione prosegue senza sosta la sua azione di presidio del territorio, al fine di garantire maggiore sicurezza e tranquillità alla comunità. Nella serata di ieri, gli agenti hanno portato a termine due importanti interventi contro il traffico di sostanze stupefacenti e i reati legati alla sicurezza urbana.

Intorno alle 18, durante un’operazione di controllo del territorio, con il supporto dell’unità cinofila, gli agenti hanno fermato un 18enne moldavo domiciliato presso un residence della città, che era già stato sorpreso la scorsa settimana con 17 grammi di hashish addosso.

Alla fermata Alba del Metromare, il giovane è stato trovato nuovamente in possesso di diverse dosi di droga. Infatti alla richiesta degli agenti se avesse sostanze stupefacenti con sé, prima ha negato ma davanti all’evidenza del fiuto infallibile di Ziko che continuava ad segnalare la presenza di sostanza, è stato costretto a consegnare, una dopo l’altra, le tre dosi di hashish che aveva occultate.

Visto il comportamento recidivo del giovane, gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, dove sono stati trovati circa 40 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione, contante presumibilmente frutto dello spaccio e materiale per il confezionamento delle sostanze. Il giovane è stato denunciato per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Poco più tardi, verso le 18,40, gli agenti sono intervenuti in una zona residenziale della zona Sud, dove una donna, spaventata, aveva segnalato la presenza di un uomo che si spostava di balcone in balcone al piano rialzato della palazzina. Nelle vicinanze si trovava un agente della Polizia locale, libero dal servizio, prontamente intervenuto sul posto e rimasto in vigile attesa dell’arrivo di un equipaggio del Corpo di Polizia locale. Il fermato, di origine pakistana, residente nel pesarese e visibilmente ubriaco, era probabilmente intento a cercare alcolici all’interno delle abitazioni. L’uomo è stato denunciato per violazione di domicilio e ubriachezza molesta.

Questi interventi sono solo un esempio concreto del costante e quotidiano lavoro del Corpo di Polizia locale per garantire la sicurezza della città, svolto in costante collaborazione con le forze dell’ordine, con l’obiettivo di rendere Riccione sempre più sicura per i suoi cittadini.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti gli agenti per l’impegno e la professionalità con cui affrontano ogni giorno le sfide legate alla sicurezza.

Comune di Riccione