Riccione. Controlli della Polizia locale nelle colonie del Marano: allontanati venti occupanti abusivi

Il Corpo intercomunale della Polizia locale di Riccione nel pomeriggio di ieri ha svolto un controllo specifico in area Marano, in particolare nell’area di spiaggia prospiciente la colonia Reggiana per il contrasto al degrado urbano causato da numerose persone che stazionavano da giorni, con tende da campeggio, sia sulle aree demaniali che all’esterno della colonia.

L’attività è stata svolta con equipaggi della Polizia locale in abiti civili e ha permesso di controllare circa 20 persone, tutte di provenienza extra europea e di giovane età.

Tre dei controllati, risultati privi di documenti di identificazione, sono stati accompagnati dagli uomini della Polizia locale presso gli uffici della Questura di Rimini per il foto segnalamento e l’esatta identificazione. Dai controlli sono risultati con numerosi precedenti di polizia all’attivo.

A carico di uno di loro, gli agenti hanno proceduto con la denuncia in stato di libertà per avere, al momento del controllo, attestato falsamente la propria identità personale al pubblico ufficiale.

A carico di un secondo controllato pendeva invece un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Milano e quindi è stato denunciato in riferimento alle norme previste dal Testo Unico sull’immigrazione e predisposto un ulteriore nuovo ordine di espulsione da parte della Questura di Rimini.

Tutti e venti sono stati allontanati dalla spiaggia e sono state rimosse le tende e le attrezzature presenti.

Il servizio svolto dalla Polizia locale ha l’obiettivo di controllare e presidiare il territorio, comprese le aree adiacenti alla spiaggia, al fine di intercettare, prevenire e contrastare ogni fenomeno che possa comportare degrado e illegalità e per rendere più sicure e fruibili sia le spiagge libere che gli stabilimenti balneari.

Comune di Riccione