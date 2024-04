Riccione. Controlli della Polizia Locale: ritirate otto patenti

Durante il fine settimana, la Polizia locale ha intensificato i controlli nelle zone vicine ai locali da ballo durante le ore serali e notturne. In totale sono stati controllati oltre 150 veicoli e sono state ritirate 6 patenti a conducenti che guidavano in stato di ebbrezza alcolica. Tra di loro c’era un neopatentato di nazionalità peruviana, privo di documenti di identificazione, che guidava un’auto con un tasso di alcolemia di 1,25 g/l. Questa persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e la patente è stata ritirata.

Durante i controlli è stata fermata anche un’altra auto, che era già stata sottoposta a fermo amministrativo. In totale, sono state ritirate otto patenti. Fortunatamente, gli incidenti rilevati nel fine settimana sono stati solo due, di cui uno senza feriti.