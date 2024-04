Riccione. Controlli della Polizia locale sul trasporto urbano: denunciate cinque persone per possesso di droga

La Polizia locale ha effettuato un’operazione di prevenzione sulle infrastrutture del servizio di trasporto urbano, in particolare lungo le fermate della linea Metromare, al fine di garantire la sicurezza e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Durante i controlli sono stati identificati e deferiti cinque soggetti per violazioni legate al possesso di droga. Sono stati sequestrati oltre mezzo etto di sostanza stupefacente. Parallelamente, sono stati eseguiti controlli stradali per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica, con il risultato di quattro patenti ritirate e sanzioni applicate. Il servizio di prevenzione si è esteso anche alle strade che conducono alle discoteche della collina, garantendo la sicurezza in tutte le zone della città.