Riccione. Controlli straordinari degli agenti della Polizia locale per prevenire degrado e spaccio in parchi e fermate del trasporto pubblico

Gli agenti della Polizia locale del Comando intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano continuano il proprio impegno per garantire la sicurezza nelle aree verdi e nei parchi cittadini, con una serie di controlli mirati a contrastare il degrado urbano e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la scorsa settimana, è stato attuato un intervento straordinario sul territorio, con l’impiego di agenti anche in abiti civili, per monitorare in particolare i parchi pubblici e gli spazi più esposti a fenomeni di illegalità.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di sei pattuglie e tredici agenti che, coadiuvati dalle unità cinofile (con l’impiego di Ziko e Dark, due pastori tedeschi), hanno controllato le aree verdi più frequentate, le fermate della linea Metromare e le zone adiacenti ai principali parcheggi. L’obiettivo di questi controlli è quello di garantire il necessario presidio di legalità per i cittadini, prevenire il consumo e lo spaccio di droga e contrastare ogni forma di possibile turbativa della tranquillità pubblica.

I risultati dell’attività sono stati concreti: oltre quaranta persone sono state identificate e sono emerse diverse situazioni degne di nota. Un cittadino moldavo neomaggiorenne è stato trovato in possesso di 17,36 grammi di hashish e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata e sottoposta a un test preliminare grazie all’uso di uno strumento appositamente acquistato dalla Polizia locale per facilitare le operazioni (Drug test). Nel parco delle Magnolie è stato trovato un cittadino libico senza permesso di soggiorno, con precedenti penali per spaccio e furto: è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

In un altro intervento, durante un controllo su un gruppo di nomadi in viale Ippolito Nievo, due cittadini bosniaci sono stati identificati e sanzionati. Entrambi, con numerosi precedenti per furti e rapine, sono già stati condannati in Italia e ora sono risultati senza fissa dimora. Inoltre, due ragazzi di 17 anni residenti nel Pesarese, trovati con circa 5 grammi di hashish ciascuno, sono stati riaffidati ai genitori. Infine, un altro controllo stradale ha portato al sequestro di un manganello della lunghezza di 63 centimetri (in materiale del tutto simile a quello in uso alle forza di polizia) trovato a bordo di un’auto, una Mercedes, con il proprietario, di nazionalità marocchina, denunciato per porto di oggetto atto a offendere.

Questi interventi sono solo una parte di un impegno quotidiano volto a rendere ancora più sicuri parchi, giardini e le aree limitrofe al trasporto pubblico, con l’obiettivo di evitare che possano diventare ritrovi per gruppi di giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti e persone senza fissa dimora. Grazie a queste operazioni, la Polizia locale è riuscita a ottenere importanti risultati, sequestrando sostanze stupefacenti e identificando persone coinvolte in comportamenti illeciti.

La Polizia locale desidera ringraziare i cittadini che collaborano attivamente segnalando situazioni sospette, contribuendo così a mantenere alta la sicurezza e il senso di comunità nella nostra città.

Comune di Riccione