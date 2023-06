Riccione. Controllo del territorio dei carabinieri: caccia alle “baby gang”

Durante lo scorso fine settimana, con l’intensificarsi dei flussi turistici in arrivo in città, i Carabinieri di Riccione hanno dato luogo a servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette “baby gang ” .

La presenza consistente dei militari, garantita con servizi di controllo fissi e mobili, con l’apertura giornaliera e serale del “ Front Office ” di Piazzale Ceccarini, e con numerose pattuglie a piedi ed in auto, ha determinato un impatto significativo e positivo sulla percezione della sicurezza da parte di cittadini e turisti in vacanza.

In particolare i militari arrestato in flagranza un diciannovenne ed hanno denunciato in stato di libertà un minore, entrambi di origine nordafricana, poiché indiziati del reato di furto aggravato. Nello specifico, i militari, su segnalazione giunta alla Centrale Operativa, si portavano presso uno stabilimento balneare di Riccione, avevano raccolto la querela di un giovane turista che riferiva di aver subito la sottrazione della propria borsa pochi minuti prima, fornendo una descrizione dei soggetti che aveva riconosciuto quali autori del reato. Le immediate ricerche permettevano di rintracciare e fermare i due, ancora con la borsa in mano, in spiaggia, poco distanti. La successiva perquisizione, inoltre, permetteva di rinvenire indosso al soggetto maggiorenne un coltello, sequestrato, con denuncia a suo carico per porto ingiustificato di arma. La borsa veniva restituita, mentre il diciannovenne veniva trattenuto presso la camere di sicurezza della Stazione di Riccione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per questa mattina.

Inoltre, i servizi di controllo hanno permesso di denunciare un ventunenne, trovato in possesso di un taser , dopo che era stato fermato poiché coinvolto in una lite con altri giovani, a Misano Adriatico; un diciassettenne, indiziato di aver sottratto lo zaino, con relativo contenente un I-Phone e 300 euro, ad un altro giovane, mentre passeggiava in questo piazzale Roma; un altro diciassettenne, indiziato di ricettazione; un diciannovenne che venne trovato in possesso di due bastoni di 30 cm e di una catena in ferro; quattro utenti della strada, per guida in stato di ebbrezza alcolica, con sospensione delle patenti di guida.

Nei controlli sono state fermate 3 persone assunteri di sostanze stupefacenti. Sono state elevate 13 contravvenzioni e controllate oltre 100 veicoli e 130 persone.