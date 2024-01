Riccione. Coperte calde per il canile: l’Associazione “Konrad Lorenz” lancia un appello

Il freddo invernale colpisce duramente l’Italia e i canili e rifugi si impegnano per garantire il riparo ai propri ospiti. Anche il canile di Riccione, come ogni anno, ha bisogno di coperte per tenere al caldo i cani e i gatti presenti.

L’Associazione “Konrad Lorenz e l’uomo incontrò il cane” che gestisce il rifugio intercomunale, chiede alla cittadinanza di donare coperte calde e pesanti, come pile, lana e cotone, e lenzuola di caldo cotone e flanella. Al contrario, non sono utilizzabili coperte trapuntate con imbottitura sintetica o naturale, così come materassi e piumini, in quanto pericolosi in caso di ingestione.

Il canile di Riccione ha attualmente 50 cani, ma ha una capienza di 105 posti. Inoltre, fornisce assistenza sanitaria a circa 1.700 colonie feline, di cui 490 solo a Riccione. Ogni anno, il canile si prende cura di circa 400 gatti e 380 cani, ed effettua tra 60 e 100 adozioni all’anno.

Per ulteriori informazioni, visita: https://www.kodami.it/il-canile-di-riccione-colpito-dal-freddo-abbiamo-bisogno-di-coperte-calde/

