Riccione. Domani le scuole e i centri di aggregazione riaprono regolarmente

L’Amministrazione comunale di Riccione comunica che, a partire da domani, venerdì 20 settembre, le scuole di ogni ordine e grado, i nidi d’infanzia, i centri di istruzione e formazione professionale, nonché i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili, e gli impianti sportivi comunali torneranno regolarmente aperti.

Dopo la chiusura straordinaria di oggi, giovedì 19 settembre, la situazione è in via di miglioramento e le condizioni sono favorevoli per la riapertura delle strutture. Prosegue comunque il monitoraggio costante del territorio da parte della Protezione civile comunale, Geat e della Polizia locale. Anche in ragione dell’allerta rossa diramata dalla Regione Emilia Romagna per la giornata di domani resta attivato il Centro Operativo Comunale.

Se necessari, seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Comune di Riccione