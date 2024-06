Riccione. Donna grave dopo essere stata investita sulle strisce pedonali. Trasportata con l’elisoccorso al Bufalini di Cesena

Poco prima di mezzogiorno di oggi, 6 giugno, sulla SP Riccione – Tavoleto, in località Sant’Andrea in Casale, si è verificato un grave incidente stradale. Un’Opel Corsa, diretta a Morciano di Romagna, ha investito una donna sulle strisce pedonali. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale dell’Unione Valconca.

A seguito dell’impatto, la donna è stata sbalzata sull’asfalto riportando gravi traumi. Gli operatori del 118 hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Ravenna, che ha trasportato la vittima al Bufalini di Cesena dopo averla stabilizzata.

La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi e i rilievi del sinistro, mentre il traffico è stato deviato da un’altra pattuglia della Polizia Municipale dell’Unione Valconca.