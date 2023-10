Riccione. Due fatti gravi nel giro di poche ore in città: dichiarazione di Stefano Paolini coordinatore FdI Riccione

Riflettendo sul fatto che gli episodi sono avvenuti, il primo in centro paese, in pieno giorno e in concomitanza del mercato settimanale, l’altro nel “salotto buono” della città, sentiamo di sollecitare l’urgenza di un sistema preventivo di sicurezza. Partendo dal “quadrilatero”, soprattutto stazione, centro e fermate bus, quelle con più afflusso. Per poi allargarsi anche a tutti gli altri quartieri. Ne avevamo esposto la necessità anche alla precedente giunta, evidentemente non c’è stato tempo di formalizzare il progetto, ecco perché ci appelliamo al commissario che, come figura di Stato, siamo sicuri che ascolterà la nostra indicazione. Da parte nostra ci sarà la completa collaborazione per illustrare le criticità e dare eventuali suggerimenti esclusivamente per il bene e la sicurezza della città, anche in vista delle festività invernali.