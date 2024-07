Riccione. Estate, tempo di collegiali per le società di ginnastica

In tante scelgono la Perla verde per le strutture messe a disposizione dalla Ginnastica Riccione Academy e le attrazioni della città, dove si può vivere il giusto mix tra allenamento e svago. Ad “inaugurare” la stagione quest’anno è stato però un club di sci, il Circolo Sciatori Madesimo, arrivato da qualche giorno. Dal 9 al 22 luglio si allenerà a Riccione la Nazionale Femminile di Ginnastica Artistica Junior e Allieve, sarà poi la volta (dal 23 al 31 luglio) di ASD Marzial Fitness di Alba e Hisk Gymnastic Finlandia (una utilizzerà la palestra la mattina e una il pomeriggio); il 29 luglio arriverà la Ginnastica Rovereto, il 2 agosto la Adesso Sport di Roma, il 4 agosto la Società V.E.R.A. di Sondrio. Dal 20 al 30 agosto tornerà in Romagna la Nazionale Italiana Senior di Ginnastica Artistica Femminile, di rientro dai Giochi Olimpici di Parigi. Chiuderà la stagione estiva (dal 30 agosto per una settimana) la Gymnica 2009 di Cremona.

“Noi già da diversi anni ospitiamo tanti collegiali – attacca Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione Academy -. Alcune società sono venute per uno o due anni, altre sono ormai ospiti abituali di Riccione, come la Adesso Sport di Roma, che viene qui da sette anni. Sarà il settimo anno anche per la Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica Femminile, che raddoppierà i giorni di presenza: due settimane per la Nazionale Junior e Allieve e dieci giorni per la Nazionale Senior. Sarà la prima volta a Riccione per il club finlandese Hisk Gymnastic Finlandia e per la Ginnastica Rovereto dell’allenatrice e coreografa Elisabetta Preziosa, ex nazionale azzurra. Abbiamo quasi raddoppiato i numeri in termini di ospiti e siamo molto contenti di questo perché vuol dire che c’è un reale apprezzamento della nostra realtà e della nostra accoglienza”.

Il club finlandese non sarà il primo ad arrivare da oltreconfine. “Abbiamo ospitato qualche anno fa un club belga, di recente una ginnasta indiana ha scelto la nostra società academy per fare un’esperienza in Italia, e per il secondo anno abbiamo ospitato una giovane ginnasta slovacca”.